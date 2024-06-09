Разом зі старими запасами озброєння Фінляндія відправила в Україну деякі з останніх військових інновацій.

Про це у суботу, 8 червня, повідомив начальник озброєння Сил оборони Фінляндії Мікко Хейсканен, передає Yle.

За словами Хейсканена, частина цього обладнання настільки нова, що все ще перебуває на стадії розробки. Він також сказав, що відгуки про це озброєння наразі позитивні.

Як пише видання, Фінляндія оприлюднила відносно мало деталей щодо змісту військової допомоги, наданої Україні.

Зазначається, що Фінляндія є одним із світових донорів військової допомоги Україні, фінансова підтримка країни постійно зростає з початку повномасштабної війни. Минулого року загальна сума оцінювалася в 1,4 мільярда євро, що вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією.