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Сили оборони вибили росіян з району "Канал" в Часовому Яру. Тиждень на фронтах
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Сили оборони вибили росіян з району "Канал" в Часовому Яру. Тиждень на фронтах

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Українські військові на самохідній гаубиці на лінії фронту в Донецькій області
Українські військові на самохідній гаубиці на лінії фронту в Донецькій області, 24 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Українські військові обороняють Часів Яр та витіснили росіян з мікрорайону "Канал". Також відбивають атаки на Вовчанськ, Покровськ, Сіверськ та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цьому напрямку росіяни атакують біля Глибокого та Лукʼянців в бік Липців. Східніше — бої поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Проте останні два з половиною тижні у Росії не має просувань на цій ділянці фронту.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку армія РФ наступає поблизу Степової Новоселівки й Піщаного — це на південному сході від Купʼянська, та ще південніше — біля Берестового й Стельмахівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивають атаки східніше Борової.

Сіверський та Краматорський напрямки

Росіяни намагаються прорватися на Сіверськ і атакують місто з півночі (район Білогорівки), сходу — в районі Верхньокам’янського, та з півдня (біля Виїмки, спірного та Роздолівки).

На Краматорському напрямку — бої в східній частині Часового Яру, на який армія РФ наступає від Богданівки та Іванівського. у Часовому Яру українські військові витіснили росіян з мікрорайону "Канал". Також бої південніше міста — поблизу Андріївки, й ще південніше — в районі Дружби. Звідси Росія намагається просунутися в бік Торецька та захопила сіру зону на цьому напрямку — населений пункт Шуми.

Краматорський напрямок 28 червня 2024
Краматорський напрямок 28 червня 2024. Графіка: Суспільне

Покровський напрямок

Росіяни намагаються прорватися з району окупованого Очеретиного на північ — в бік Воздвиженки та західніше й південніше — у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Калинового. Також бої ще південніше — поблизу Невельського.

Курахівський напрямок

Бої на північному заході від окупованої Марʼїнки — в районі Красногорівки та західніше — поблизу Георгіївки.

Південь

На півдні Донеччини атаки росіян біля Костянтинівки, Парасковіївки та західніше — в районі Урожайного. На Запоріжжі — бої поблизу Роботиного.

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