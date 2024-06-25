Генштаб: від початку доби на фронті вже відбулося близько 50 бойових зіткнень

Від початку цієї доби на фронті станом на 10 ранку вже відбулося 48 бойових зіткнень. Росіяни здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев’яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 червня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу, загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 63 авіаційні удари (зокрема, скинуло 90 КАБів), здійснило близько 4000 обстрілів, із них 107 — із реактивних систем залпового вогню, та понад 1300 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три місця скупчення особового складу, один район зосередження ОВТ і два склади боєприпасів російського окупаційного війська.

“Минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1180 осіб. Знищено чотири ворожі танки, 18 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 31 БпЛА ОТР, крилату ракету, 58 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у ранковому зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 93 військових вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак війська РФ в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Сили оборони відбили три спроби окупантів РФ просунутися вперед, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів росіян поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення – продовжується.

На Сіверському напрямку успіху не мали три атаки російських військових поблизу Білогорівки та Виїмки. Напружена обстановка – в районі Верхньокам’янського, де на даний час триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку українські військові успішно відбили штурм росіян поблизу Андріївки. Не полишають спроб окупанти РФ витіснити українських оборонців із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де зараз тривають сім боїв.

Росіяни намагаються наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже успішно відбили одну атаку росіян, ще одну штурмову дію на цьому напрямку українські воїни стримують.

На Покровському напрямку українські захисники не дають росіянам просунутися в глибину української території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Військо РФ намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Вісім атак Сили оборони успішно відбили, ще п’ять — продовжуються. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати російських військ на цьому напрямку склали 210 окупантів РФ вбитими та пораненими, знищено міномет і два автомобілі.

На Курахівському напрямку без успіху завершилась штурмова дія російських військових поблизу Георгіївки.

За уточненою інформацією, за минулу добу на цьому напрямку знищено російський танк та два автомобілі.

На Времівському напрямку також успіху не мали дві атаки війська РФ, біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку невдалою була штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.