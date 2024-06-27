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У Spotify зламали акаунти кількох російських підсанкційних співаків
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У Spotify зламали акаунти кількох російських підсанкційних співаків

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Поліна Гагаріна
Російська співачка Поліна Гагаріна під час Євробачення 2015 року у Відні, Австрія. AP Photo/Ronald Zak

У стрімінговому музикальному сервісі Spotify зламали акаунти кількох російських підсанкційних співаків. Зокрема з платформи зникли пісні Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом Shaman.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС .

Зазначається, що також були зламані сторінки російських реперів Слави Марлоу, Соди Лава, Янікса та Ліди. Крім того, пісні російської співачки Поліни Гагаріної на платформі були перейменовані.

Раніше Гагаріна та Shaman потрапили під обмеження Європейського Союзу у межах 14-го пакета санкцій.

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