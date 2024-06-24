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Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів
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Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів

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Дмитро Фірташ та Павло Фукс
Бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс. Колаж, Суспільне

Президент України Володимир Зеленський указом продовжив санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також низки російських олігархів на десять років.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

У червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

В РНБО пояснили, що санкції запровадили через постачання сировини до Росії.

"Те що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі. Це постачання сировини, яка потім йде – і це простежено нашими розвідниками – на підприємства РФ. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась", — зазначив тодішній секретар РНБО Данілов.

Крім цього, санкції наклали й на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс Росії, який використовує титан саме у військовій сфері. У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах. 14 липня Фірташ заявив, що втратив контроль над сєверодонецьким "Азотом".

15 травня стало відомо, що Служба безпеки спільно з БЕБ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.

Обмеження застосували також і проти Павла Фукса через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, зокрема щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

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