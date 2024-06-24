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У "Дії" онлайн вже одружились перші три пари — Федоров
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У "Дії" онлайн вже одружились перші три пари — Федоров

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Одруження у "Дії "по відеозвʼязку
Одруження у "Дії "по відеозвʼязку. Мінцифра

Цими вихідними три пари уклали офіційний шлюб по відеозвʼязку у застосунку "Дія".

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий і народний депутат Роман Лозинський та фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

"Перша у світі пара одружилася в "Дії". Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи кожен охочий уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн. Загалом на бета-тест зареєструвалося 2 500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у "Дії", і скоро сервіс буде доступний для кожного українця", — зазначив міністр.

Федоров додав, що Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так".

"Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", — наголосив він.

29 травня у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги шлюбу онлайн.

До тесту можуть долучитися пари, якщо вони:

  • повнолітні громадяни України
  • мають ідентифікаційний код
  • ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії
  • неодружені або офіційно розлучені.

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