У "Дії" онлайн вже одружились перші три пари — Федоров

Цими вихідними три пари уклали офіційний шлюб по відеозвʼязку у застосунку "Дія".
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він розповів, що першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий і народний депутат Роман Лозинський та фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.
"Перша у світі пара одружилася в "Дії". Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи кожен охочий уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн. Загалом на бета-тест зареєструвалося 2 500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у "Дії", і скоро сервіс буде доступний для кожного українця", — зазначив міністр.
Федоров додав, що Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так".
"Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", — наголосив він.
29 травня у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги шлюбу онлайн.
До тесту можуть долучитися пари, якщо вони:
- повнолітні громадяни України
- мають ідентифікаційний код
- ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії
- неодружені або офіційно розлучені.