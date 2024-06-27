Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі НАТО провів зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенблергом.
За словами Зеленського, ключова увага під час зустрічі приділялась підготовці до Вашингтонського саміту НАТО.
"Очікуємо рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України", — написав він.
Також президент відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.
Раніше у Брюсселі Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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