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Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом
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Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом

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Зеленський і Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Брюссель, 27 червня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі НАТО провів зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенблергом.

За словами Зеленського, ключова увага під час зустрічі приділялась підготовці до Вашингтонського саміту НАТО.

"Очікуємо рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України", — написав він.

Також президент відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше у Брюсселі Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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