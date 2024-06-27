Казахстан не екстрадує в Україну підозрюваного в замаху на вбивство Садикова

Спікер сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що його країна не видасть правоохоронним органам України фігуранта у справі про замах на вбивство опозиційного журналіста Айдоса Садикова.

Про це повідомила "Радіо Свобода".

"Відповідно до законів нашої країни, наша республіка забезпечує пріоритетно права наших громадян. Тому в таких ситуаціях наша країна, відповідно до законів, не видає казахстанських громадян. Це не стосовно цієї ситуації, а загальний принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", — пояснив спікер.

22 червня стало відомо, що один із підозрюваних у замаху — Алтай Жаканбаєв — здався правоохоронним органам у Казахстані. Офіс генпрокурора України попросив про екстрадицію обох підозрюваних.

Що відомо про замах на опозиційного казахського журналіста

У Шевченківському районі Києва вдень 18 червня невідомий стріляв у казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Потерпілого терміново госпіталізували. Пізніше дружина Садикова написала, що йому зробили операцію. Вона вважає замовником замаху президента Казахстану Токаєва.

Нападник одразу втік. Поліція почала пошуки з метою затримання стрільця. Столична прокуратура розпочала розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

Айдос Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі "Басе". Президента Казахстану Токаєва він називав "маріонеткою російського впливу".

У січні 2022 року він підтримував протести у Казахстані, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського Актобе після порушення проти Наталії кримінальної справи за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту визнав наклепницьким матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою і опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом.

В Україні Садикови отримали статуси біженців.