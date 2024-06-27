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Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян
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Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян

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Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян
На фото інструктор РФ Денис Димченко. сайт "Миротворець"

Денис Димченко – один з найцікавіших персонажів, якого знайшли розслідувачі Суспільного в переліку інструкторів, що тренують російських військових. Список з даними 151 російського військовослужбовця журналісти отримали від свого джерела. Серед них – і українці, які перейшли на бік держави-агресора, зокрема уродженець Херсонщини Денис Димченко. Вищу освіту він здобув в Україні, втім прихильність до "руского міра" зробила його "символом ополчєнія".

Про 12 інструкторів журналісти розповіли у матеріалі: 12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян.

43-річний Димченко Денис Сергійович — родом із окупованого нині селища Брилівки на Херсонщині.

Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян
Денис Димченко. Фото з соцмереж Димченка, збережене в архіві сайту "Миротворець"

З 14 років Димченко жив у Санкт-Петербурзі, навчався у кадетському Нахімовському училищі, а потім — у Вищому військово-морському училищі імені ленінського комсомолу.

Під час Революції Гідності, у 2013-му, Димченко був студентом юридичного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського і проживав у Сімферополі.

"Я завжди знав, що воюватиму. У снах бачив і готувався до цього"

Проти України Димченко воював з 2014-го. До повномасштабного вторгнення він керував розвідротою батальйону терористів "Вікінг", куди записався добровольцем і навіть отримав нагороду "доброволець Донбасу".

Російські пропагандисти в інтерв’ю, які брали в Димченка, показували його як ідейного воїна, паломника, що мріяв стати ченцем. "Я завжди знав, що воюватиму. У снах бачив і готувався до цього", — розповідав він.

"Символ ополчєнія"

Коли росіяни окуповували Кримський півострів, Димченко приєднався до проросійських загонів "самооборони".

Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян
Після окупації Криму Димченко долучився до проросійських загонів "самооборони" і, судячи з його соцмереж, був членом "кримського козачого війська". На фото — другий праворуч. Сімферополь, 2 березня 2014 року. Голос Америки

А вже згодом російські пропагандисти почали називати його "символом ополчєнія" – за "воєнну" поезію й участь в терористичних збройних угрупованнях.

Сам Димченко в соцмережах демонстрував свою терористичну діяльність, аж доки не "засвітився" на "Миротворці".

Уродженець Херсонщини, який навчався в українському виші, тренував мобілізованих росіян
Ліворуч від українського військового — Денис Димченко, а праворуч — зрадник України Олексій Сосонний, який нині є командиром добровольчого загону міноборони РФ "Барс 23" . Фото з російських соцмереж Дениса Димченка, збережене в архіві сайту "Миротворець"

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Димченко воював у складі новоствореного загону "Барс 23", зокрема на Харківщині.

Хоча був рядовим, навчав мобілізованих росіян стрільбі.

Попри війну на боці Росії, Димченко не відмовився від українського громадянства.

Але воювати проти України Димченко більше не буде. У квітні 2024 року він загинув "на Донецькому напрямку". Поховали терориста у Севастополі.

Що відомо

Журналісти редакції розслідувань Суспільного від початку повномасштабного вторгнення викривають російських військових, відповідальних за воєнні злочини в Україні:

Також журналісти редакції розслідувань у документальному фільмі “Черга на прощання” розповіли про проблеми з ідентифікацією зниклих безвісти в Україні та проаналізували особливості закупівлі і ситуацію з розвитком галузі FPV-дронів-камікадзе у серіалі «Дрони-камікадзе»

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