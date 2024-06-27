Вночі 27 червня Сили оборони знищили 5 із 6 ракет і 23 "шахеди" — Повітряні сили

Вночі 27 червня Росія атакувала Україну, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні дрони типу "Shahed-131/136". В результаті повітряного бою Сили оборони збили 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 "шахеди".
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться у дописі Олещука.
Усього противник застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні безпілотники:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ);
- 23 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).
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