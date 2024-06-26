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Латвія передасть 80 одиниць медобладнання для українських лікарень
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Латвія передасть 80 одиниць медобладнання для українських лікарень

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Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я Латвії Хосама Абу Мері
Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністр охорони здоров’я Латвійської Республіки Хосама Абу Мері підписують угоду, Київ, 6 червня 2024 року. Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров’я Латвії передасть Чернігівській обласній дитячій лікарні України, 80 одиниць медичного обладнання — апаратів штучної вентиляції легенів та моніторів життєво важливих параметрів пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

Транспортування медичного обладнання на Чернігівщину здійснить фонд "Підприємці заради миру". Техніку виділили МОЗ у співпраці зі Службою екстреної медичної допомоги, Національною службою здоров'я.

Крім того, в Україну буде доставлено медичне обладнання, яке також буде передано лікарням в Україні місцевими лікарнями — ТОВ "Регіональна лікарня Північного Курземе", ТОВ "Лікарня Мадона", ТОВ "Клініка Цесіс" та ТОВ "Лікарня Бауска" — у відповідь на запити про допомогу з боку України. Необхідне обладнання також отримає дитяча лікарня Державного підприємства "Центр психіатрії та наркології".

Delfi з посиланням на головне латвійське інформаційне агентство Латвії LETA стверджує, що загальна сума обладнання — 343 308 євро.

На початку червня Україна та Латвія підписали технічну угоду у сфері охорони здоровʼя в межах безпекової угоди між країнами від 11 квітня. Латвія стала першою країною, з якою підписали такий документ. Він передбачає такі основні напрями співпраці:

  • відновлення медичної інфраструктури;
  • розвиток спроможності захисту медичної інфраструктури;
  • співпраця у сфері громадського здоров’я та профілактики, стабілізації та відновлення системи охорони здоровʼя, зокрема в Чернігівській області;
  • реалізація програм реабілітації та лікування українських військовослужбовців у медичних та реабілітаційних закладах Латвії, посилення реабілітаційного сектору України, посилення співпраці в рамках програми MEDEVAC;
  • посилення горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя;
  • сприяння інтеграції України у сферу охорони здоров’я Європейського Союзу, зокрема адаптації законодавства.

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