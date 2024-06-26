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Месенджер ICQ 26 червня припинив роботу
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Месенджер ICQ 26 червня припинив роботу

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Месенджер ICQ сьогодні, 26 червня, припинив свою роботу.

Повідомлення про те що сервіс завершив роботу з'явилось на сайті ICQ.

Раніше російська компанія VK, котра володіє месенджером анонсувала, що ICQ припинить свою роботу з 26 червня.

Там заявили, що компанія сфокусується на розвитку "VK Месенджера" для користувачів і корпоративного сервісу на базі платформи VK WorkSpace для бізнесу. Співробітники ICQ приєднаються до цих двох продуктів.

Месенджер ICQ був створений ізраїльською компанією Mirabilis у 1996 році. У 2010 році його купила російська Mail.ru Group, яка у 2021 році стала VK. У 2000-х роках ICQ був однією з найпопулярніших програм спілкування у користувачів інтернету, потім його витіснили інші месенджери.

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