Російському сценаристу, продюсеру і гендиректору кіноконцерну "Мосфильм" Карену Шахназарову повідомлено про заочну підозру.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, Шахназаров як публічна особа і представник "культурного осередку Росії", маючи популярність та авторитет у медіа, а також можливість формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.
Зокрема в інтерв’ю пропагандистським медіа РФ він висвітлював російські наративи й лозунги. Також 18 вересня 2023 року за участі Шахназарова на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.
"У розмові з російським блогером в Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої "спеціальної воєнної операції" і виправдовування збройної агресії РФ проти України", — додали в Офісі генпрокурора.
Шахназарову інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК УкраїниЦі дії караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.).