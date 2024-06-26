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Очільнику російського "Мосфильма" Шахназарову повідомлено про підозру — Офіс генпрокурора
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Очільнику російського "Мосфильма" Шахназарову повідомлено про підозру — Офіс генпрокурора

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Карен Шахназаров
Карен Шахназаров. УНІАН/Володимир Гонтар

Російському сценаристу, продюсеру і гендиректору кіноконцерну "Мосфильм" Карену Шахназарову повідомлено про заочну підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, Шахназаров як публічна особа і представник "культурного осередку Росії", маючи популярність та авторитет у медіа, а також можливість формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

Зокрема в інтерв’ю пропагандистським медіа РФ він висвітлював російські наративи й лозунги. Також 18 вересня 2023 року за участі Шахназарова на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.

"У розмові з російським блогером в Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої "спеціальної воєнної операції" і виправдовування збройної агресії РФ проти України", — додали в Офісі генпрокурора.

Шахназарову інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК УкраїниЦі дії караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.).

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