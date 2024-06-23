У Міноборони РФ заявили про збиття 33 дронів над територіями кількох областей

Вночі 23 червня у кількох російських регіонах нібито було збито 33 безпілотники. Йдеться про Брянську, Смоленську, Липецьку і Тульську області.

Про це йдеться у повідомленні російського Міноборони.

Там зазначили, що черговими засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 28 БПЛА над територією Брянської області, 2 — над територією Смоленської області, 2 — над територією Липецької області та 1 дрон над територією Тульської області.

Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив про збиття 30 дронів.

За його словами, атака дронів розпочалась після опівночі й за першу годину ППО Міноборони РФ нібито знищило 12 БПЛА над територіями кількох районів області.

Очільник Смоленської області Василь Анохін також повідомляв про атаку регіону дронами. За його словами, ППО працювало над Смоленськом та Ярцевим постраждалих та руйнувань внаслідок падіння уламків немає. При цьому кількість збитих БПЛА він не уточнював.

21 червня Військово-морські сили ЗСУ разом з бійцями Служби безпеки України знищили склад "шахедів" та супутню інфраструктуру армії РФ на території Краснодарського краю Росії.