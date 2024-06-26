Станом на ранок 26 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 538 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1220 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
- артилерійських систем – 14321 (+40) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 2409 (+6)
Дані уточнюються.