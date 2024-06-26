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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1220 солдатів, 4 танки та 40 артсистем — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1220 солдатів, 4 танки та 40 артсистем — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 26 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 538 060 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1220 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8039 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14321 (+40) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2409 (+6)

Дані уточнюються.

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