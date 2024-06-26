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Податкова отримає доступ до банківських рахунків деяких українців за кордоном
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Податкова отримає доступ до банківських рахунків деяких українців за кордоном

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Податкова скоро отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПС) 26 червня.

Служба отримала схвалений Глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою. Завдяки цьому, найближчим часом у податкової з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації щодо учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій зі сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.

Оцінка ДПС проходила у кілька етапів з 2019 року, а фінальний етап відбувся у грудні 2023 року. Особливу увагу приділяли процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходам до забезпечення кібербезпеки.

Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення податків, оскільки для підтримки воєнних потреб необхідно ще до 500 мільярдів гривень. Йдеться зокрема про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.

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