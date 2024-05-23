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В Україні військовий збір можуть збільшити до 5% – Forbes
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В Україні військовий збір можуть збільшити до 5% – Forbes

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Податки
Податки. Фото ілюстративне: pixabay

Міністерство фінансів працює над проєктом закону про підвищення податків, оскільки для підтримки воєнних потреб необхідно ще до 500 мільярдів гривень. Йдеться зокрема про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.

Про це повідомляє Forbes, з посиланням на джерела в Кабміні та Верховній Раді.

За словами джерел, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Таку ж ставку податку в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%.

Головною причиною можливого підвищення податків є збільшення військових потреб. За словами співрозмовника видання у фінансовому комітеті Верховної Ради, додаткові потреби держбюджету оцінюються в 400-500 млрд гривень.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн.

Скільки може отримати бюджет від підвищення податків

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90-100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70-120 млрд грн.

До Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня — початку липня, кажуть двоє депутатів із фінансово-економічного блоку. Навіть якщо документ ухвалять швидко, запрацюють нові ставки податків не раніше вересня, вважає один із них.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що для фінансування захисту України необхідне підвищення податків. Вона запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує зарплати від 20 тисяч, а також запровадити податок на розкіш.

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