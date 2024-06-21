Китай, Киргизстан та Узбекистан побудують залізницю до Європи в обхід санкцій

Дві колишні радянські республіки в Центральній Азії — Киргизстан і Узбекистан — домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи, яка піде в обхід Росії.

Про це пише The Moscow Time.

Пекін, Бішкек та Ташкент обговорювали проєкт протягом 27 років, а підписали угоду 6 червня у Пекіні. Будівництво планують розпочати у жовтні цього року. Залізнична магістраль довжиною 450–500 км стане частиною глобальної ініціативи Китаю "Один пояс – один шлях".

"Експерти зазначають, що річний обсяг вантажоперевезень досягне 15 мільйон тонн, а термін доставки товарів кінцевим споживачам скоротиться на 7 днів", — заявив президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Дорога проходитиме від Кашгара в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андіжану в Узбекистані. Далі магістраль з'єднається з дорогами інших країн Центральної Азії, звідки вантажі підуть у Каспійське море, Туреччину та до Європи.

У парламенті Киргизстану, територією якого пройде основна частина маршруту, 19 червня ратифікували угоду з Китаєм та Узбекистаном про будівництво дороги. Для прокладання киргизької ділянки магістралі між країнами створять спільну проєктну компанію. Китаю в ній належатиме 51%, а Киргизстану та Узбекистану дістанеться по 24,5%.

"Слід зазначити, що залізниця з'єднує Китай та країни Центральної Азії, а також відкриває шлях новим транспортним маршрутам до Європи та країн Перської затоки. Це, безперечно, позитивно вплине на торговельно-економічну співпрацю між нашими країнами", — підкреслив президент Киргизстану Садир Жапаров.

Він оцінив потенційний прибуток республіки від роботи залізниці у 200 мільйонів доларів на рік.

Досі вантажі з Китаю до Європи йшли залізницею через Казахстан, Росію та Білорусь. Проте з початку війни в Україні деякі компанії перестали використовувати російську територію для транзиту, наголошував вашингтонський аналітичний центр Jamestown Foundation.