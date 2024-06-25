Не відразу після суду: на нардепа Тищенка одягнули електронний браслет

На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет. Проте це сталося не відразу після обрання йому запобіжного заходу.

Про це Суспільному повідомили в прокуратурі.

Раніше низка телеграм-каналів поширила фото, на якому, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів.

Київський Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду він має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 діб.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого поставив питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження. При цьому він заперечив, що має охорону.