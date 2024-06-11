Київській апеляційний суд 5 червня залишив під вартою без права на заставу колишнього президента компанії "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. За рішенням суду першої інстанції він перебуватиме в СІЗО до 19 липня цього року.

Про це Суспільному повідомив адвокат В'ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець.

За його словами, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід в силі через ризики: впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.

"Прогнозовано, продовжили (запобіжний захід – ред.). Хоча насправді по "втечі за кордон", просте, логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, в кращому випадку, років три, а то і всі п'ять. А навіщо йому (Богуслаєву — ред.) зараз тікати? Якби він знав, що завтра його можуть посадити на 15 років і він втікає — це логічно. Він розуміє, що вирок буде через три чи п'ять років. Ходи собі, судись, доказуй. То навіщо йому зараз тікати?", – сказав захисник Богуслаєва.

Волинець додав, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися із доказами у справі. "Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають, як правило, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше, це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить (в неволі – ред.). Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація”, – сказав він. Наступне судове засідання у справі Богуслаєва відбудеться на початку липня.

Що відомо про справу Богуслаєва

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки.

У відомстві вважають, що Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.

Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки у жовтні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт на експрезидента Мотор Січі Вячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглий — очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олег Дзюба — обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Обом фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

12 квітня Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву та начальнику департаменту з зовнішньої економічної діяльності Олегу Дзюбі. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня.