Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці і вилетів з Британії

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж після понад 5 років за ґратами вийшов із британської в’язниці і вилетів з Великої Британії. Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена, яка дозволить йому уникнути ув'язнення в США.

Про вихід Ассанжа із британської тюрми повідомляє WikiLeaks в соцмережі X.

"Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був звільнений в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Велику Британію", — йдеться у дописі.

У WikiLeaks повідомили, що Ассанж повертається до Австралії.

Як пише CNN, Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена, яка дозволить йому уникнути ув'язнення в США.

Згідно з умовами нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює часу, який Ассанж відсидів у в'язниці суворого режиму в Лондоні, поки він боровся з екстрадицією до США. Угода про визнання провини має зарахувати цей час, дозволяючи Ассанжу негайно повернутися до Австралії, його рідної країни.

Угоду про визнання провини ще має схвалити федеральний суддя.

Як пише CNN, федеральний суддя на Північних Маріанських островах призначив слухання про визнання провини та винесення вироку на ранок середи, 26 червня, повідомили в окружному суді США. Згідно з листом прокурорів, прокурори Міністерства юстиції попросили суд розпочати розгляд справи в той же день, оскільки Ассанж не хотів перебувати на території континентальної частини США для визнання провини.

За що ув'язнили Джуліана Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. 2006 року він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США.

У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його дружиною Моріс.

Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

Мін'юст США звинувачує його в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

Зараз Ассанж перебував у британській тюрмі. Він чекав на рішення про екстрадицію у США. Там йому загрожує до 175 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.