Лондонський суд сьогодні 26 березня скасував рішення про негайну екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де його звинувачують у шпигунстві.
Про це повідомляє Reuters.
Уточнюється, що британський суд дозволив Ассанжу залишатися у країні та продовжувати оскаржувати рішення про екстрадицію до США.
Також суд запросив у влади США додаткові гарантії того, що у разі екстрадиції Ассанжу не буде винесено смертний вирок.
За що ув'язнили Джуліана Ассанжа
Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. 2006 року він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США.
У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його дружиною Моріс.
Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.
Мін'юст США звинувачує його в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.
Зараз Ассанж перебуває у британській тюрмі. Він чекав на рішення про екстрадицію у США. Там йому загрожує до 175 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.