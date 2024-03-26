Лондонський суд сьогодні 26 березня скасував рішення про негайну екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де його звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що британський суд дозволив Ассанжу залишатися у країні та продовжувати оскаржувати рішення про екстрадицію до США.

Також суд запросив у влади США додаткові гарантії того, що у разі екстрадиції Ассанжу не буде винесено смертний вирок.

За що ув'язнили Джуліана Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. 2006 року він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США.

У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його дружиною Моріс.

Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

Мін'юст США звинувачує його в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

Зараз Ассанж перебуває у британській тюрмі. Він чекав на рішення про екстрадицію у США. Там йому загрожує до 175 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.