Байден розглядає варіант зняття звинувачень із засновника WikiLeaks Ассанжа

Президент США Джо Байден заявив, що розглядає прохання Австралії припинити судове переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це пише BBC.

"Ми розглядаємо це питання", — сказав Байден журналістам у Білому домі, коли його запитали про запит Австралії.

Австралійський парламент у лютому закликав повернути 52-річного Ассанжа на батьківщину (Джуліан Ассанж народився в Австралії — Ред.). Цей заклик підтримав прем’єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

"У людей будуть різні думки щодо поведінки пана Ассанжа. Але незалежно від того, яку позицію займають люди, ця справа не може тривати нескінченно", — сказав він членам парламенту.

США хочуть екстрадувати Ассанжа з Великої Британії в рамках звинувачень у витоку військової документації. Засновник WikiLeaks відкидає їх.

Екстрадицію було припинено у березні, після того, як Високий суд Лондона заявив, що США мають надати гарантії того, що Ассанжу не загрожує страта. Суд має оцінити відповіді американської влади наприкінці травня.

"Вчиніть правильно. Зніміть звинувачення", — написала дружина Ассанжа Стелла в соцмережі X, звертаючись до Байдена.

Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів.

За що ув'язнили Джуліана Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст. 2006 року він заснував сайт WikiLeaks, де розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини, надані ресурсу колишнім аналітиком розвідки США.

У 2012 році британський суд вирішив заарештувати Ассанжа і видати його Стокгольму. Там журналіста звинуватили у сексуальному насильстві. Ассанж заховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Там він переховувався 7 років. Зокрема, там розвинулися стосунки Ассанжа з його дружиною Моріс.

Британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США. У 2019 він залишився без притулку у посольстві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

Мін'юст США звинувачує його в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

Зараз Ассанж перебуває у британській тюрмі. Він чекав на рішення про екстрадицію у США. Там йому загрожує до 175 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.