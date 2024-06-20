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Норвегія допомагає російським кораблям із транспортуванням морепродуктів
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Норвегія допомагає російським кораблям із транспортуванням морепродуктів

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Рибальські човни Норвегії виловлюють тріску в Арктиці
Рибальські човни Норвегії виловлюють тріску в Арктиці. Getty Images

Норвегія допомагає російським транспортним суднам переправляти морепродукти з Росії до інших країн після запровадження санкцій.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Російським кораблям заборонено швартуватися в Нідерландах через побоювання шпигунства. Тепер замість них це роблять норвезькі кораблі. У матеріалі зазначається, що у безлюдному фіорді на Шпіцбергені помітили російський вантажний лайнер "Беломорье", який стоїть поруч з норвезьким теплоходом "Срібний Копенгаген", який належить компанії Silver Sea.

Зазвичай норвезькі кораблі не приймають рибу з російських, але цього разу дві тисячі тонн замороженої риби перевантажують на норвезьке судно. Таким чином, із затримкою у кілька тижнів російську рибу нещодавно доставили ​​в порт Нідерландів через норвезький "Срібний Копенгаген".

Такі судна можуть транспортувати російські морепродукти до інших країн. Як зазначає NRK, російська риба не перебуває під санкція ЄС, тому Норвегія не порушує ніяких обмежень чи законів.

Раніше у Нідерландах заборонили пришвартуватися російському судну через побоювання у шпигунстві. Відомо, що Євросоюз запровадив санкції щодо транспорту, який належить або повʼязаний із Росією.

За інформацією російського видання Інтерфакс, у 2023 році Нідерланди отримали понад 130 тисяч тонн російських морепродуктів. Це більше, ніж у 2022 році. Пропагандистське видання зазначає, що РФ у 2023 році збільшила експорт риби на 12%, до 2,2 мільйонів тонн. Вважається, що Нідерланди – країна в Європі, яка отримала найбільше російських морепродуктів за останні роки.

Норвезька компанія Silver Sea, яка заступилася за російську Norebo, коли їм не дозволили вийти на берег у Нідерландах, раніше співпрацювала з Norebo протягом 20 років. Генеральний менеджер Silver Sea Тормод Бо Фоссмарк каже, що у них "є свої люди, які перевіряють, щоб вони (росіяни — ред.) не порушували санкційні правила під час транспортування товарів до та з Росії".

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