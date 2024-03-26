"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею

У кого розвивається епілепсія й чи можна її вилікувати? Чи можуть люди з нею працювати? Що робити, коли в когось поряд почався епілептичний напад? 26 березня у Міжнародний день обізнаності про епілепсію Суспільне з порад МОЗ і платформи "Бережи себе" зробило пам’ятку з відповідями на ці та інші питання про хворобу.

"Фіолетовий день"

Щороку 26 березня відзначають Міжнародний день обізнаності про епілепсію. Неформальну назву "Фіолетовий день" у 2008 році запропонувала 8-річна дівчинка Кессіді Меган. Вона страждала на епілепсію і, щоб привернути до хвороби увагу та підтримати інших таких самих людей, приколола до одягу фіолетову стрічку. Її ініціативу підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії. Далі акція поширилася й на інші країни — цього дня люди в усьому світі доповнюють свій одяг фіолетовим кольором.

Що таке епілепсія

Це хронічний розлад мозкової діяльності, порушення активності мозку, за якого в людини можуть виникати напади — короткі епізоди різких мимовільних рухів. Інколи людина під час них непритомніє, не контролює кишківник чи сечовий міхур, а ще в неї може порушуватися пам’ять.

Частота нападів різна — від декількох на день (інтенсивні) до декількох на рік чи ще рідше. Тривалість зазвичай — до двох хвилин. "Якщо напад стався лише раз, це ще не свідчить про епілепсію: 5-10% людей переживали це одноразово протягом життя", — говорять у МОЗ.

У світі з епілепсією живуть понад 50 млн людей, що робить її однією з найпоширеніших неврологічних хвороб. В Україні на 2021 рік зафіксували близько 100 тисяч людей з цим діагнозом.

Як виглядає епілептичний напад у людини. Getty Images/iStock/Orawan Wongka

Чому вона виникає

Причини появи епілепсії не завжди можна встановити. Серед відомих станом на тепер:

пошкодження мозку в передпологовий та післяпологовий періоди внаслідок травми;

генетичні стани;

важкі травми голови;

пухлини й інфекції мозку та мозкових оболонок.

МОЗ зазначає, що хвороба не прив’язана до віку і може розвиватися не тільки в дітей. Епілепсія може виникати у людей старше 65 років майже так часто, як у 10-річних і молодших. Судоми в літніх людей часто є наслідком інсульту чи серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

Дестигматизація епілепсії

Міністерство охорони здоров’я України перелічило, що треба знати про епілепсію, аби не ставитися хибно чи упереджено до людей з цією хворобою:

епілепсія не заразна, її не можна підхопити від іншої людини;

люди з епілепсією можуть працювати й мають той самий діапазон здібностей та інтелекту, що й інші. Так, декому заважають сильні судоми, але інші дуже продуктивні. Люди з епілепсією працюють у всіх сферах життя та на всіх рівнях бізнесу, державної служби, у творчих професіях. Вони можуть обіймати відповідальні посади, пов’язані зі стресом;

не слід вважати людей з цим станом кволими та фізично обмеженими. У більшості випадків епілепсія не перешкоджає фізичним активностям, хоча деякі пацієнти страждають від неї серйозніше, тож їхні фізичні можливості можуть бути певним чином обмежені;

людина з судомами не є непередбачуваною або небезпечною. Напади в тієї самої людини зазвичай однакові, а поведінка під час судом навряд може зашкодити оточенню.

Як допомогти під час епілептичного нападу

Як і в будь-яких надзвичайних ситуаціях, перше — не панікувати. Ваше завдання — полегшити стан потерпілого/-ої, подбати про його/її безпеку, побути поряд.

Медики нагадують: не намагайтеся стримувати потерпілого, судоми все одно продовжаться, але ви можете його травмувати. В жодному разі не виймайте язика, не кладіть нічого людині до рота. Сторонні предмети можуть пошкодити ротову порожнину чи навіть призвести до переломів щелепи.

обережно опустіть людину на підлогу, бажано на щось м’яке (наприклад, одяг);

поверніть людину на бік, так їй буде легше дихати;

зніміть з неї окуляри, якщо вони є;

приберіть жорсткі та гострі предмети навколо, щоб людина не травмувалася;

зафіксуйте час початку нападу;

побудьте поряд з людиною, поки напад не мине та не відновиться свідомість.

Як надавати допомогу при епілептичному нападі. Getty Images/iStock/Orawan Wongka

Коли викликати швидку під час епілепсії

Епілептичні напади найчастіше не потребують втручання медиків. Але викликати невідкладну допомогу потрібно в таких випадках:

напад триває пʼять хвилин або довше;

це перший напад у житті людини;

напади повторюються один за одним так часто, що людина не встигає отямитися й відновити свідомість;

людина травмувалася під час нападу (наприклад, упала);

судоми почалися у воді;

це вагітна жінка;

це людина, яка страждає на діабет.

Лікування епілепсії

Епілепсія — це хронічна хвороба, якої не можна позбавитися цілком. Проте понад 70% людей контролюють судоми за допомогою ліків. Медикаментами можна зменшити й кількість потенційних нападів.

Встановити діагноз і призначити лікування може невролог чи психіатр. Медик обстежує пацієнта і складає план лікування. Якщо медикаментозне лікування не ефективне, можуть призначити операції на мозку людини.

Епілепсія до кінця не вивчена і все ще може завершитися летально. Як пише МОЗ, тривалі судоми є причиною багатьох смертей в Україні щороку.

Центр громадського здоров’я склав поради, як скоригувати спосіб життя людям з цією хворобою. Краще встановити вдома душ, ніж ванну (в душі не можна втопитися), уникати місць на висоті без огороджень, повноцінно спати, адже брак сну збільшує ймовірність нападів, та не вживати алкоголь.

А засоби проти епілепсії входять до державної програми компенсації лікарських засобів "Доступні ліки". Пацієнти можуть отримати їх безплатно чи з частковою оплатою в аптеках, що беруть участь у програмі. Наразі у ній 65 торговельних назв препаратів проти епілепсії.