У "Дії" розпочався бета-тест чотирьох нових послуг. Що відомо

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування чотирьох нових послуг. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні — у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з "Укрпошти", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером.
"Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини", — пояснили у Мінцифри.
Крім того, оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років. А ще — для батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище. Наприклад, якщо мама змінила прізвище після отримання свідоцтва.
"Зверніть увагу, свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", — наголосили у відомстві.
Тестуйте першими оновлений сервіс, якщо ви:
- громадяни України віком 14+;
- маєте верифікований податковий номер.
Долучайтеся до бета-тесту за посиланням та першими перевіряйте, як працюють оновлені документи. Менше часу з паперовою рутиною — більше часу з рідними.
29 травня у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги шлюбу онлайн. А вже 24 червня стало відомо, що вже три пари уклали офіційний шлюб по відеозвʼязку.