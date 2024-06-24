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Кулеба закликав ЄС прискорити військову допомогу Україні
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Кулеба закликав ЄС прискорити військову допомогу Україні

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Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. пресслужба МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на необхідності прискорення військової допомоги Україні, зокрема ППО, та розширення виробництва оборонної продукції.

Про це він заявив у виступі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Міністр подякував 27 країнам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови і додав, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра.

Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакета санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Окремо наголосив на необхідності прискорення постачання військової допомоги, особливо протиповітряної оборони, розширення виробництва оборонної продукції. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", — сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що для захисту своїх людей та Європейського континенту Україна потребує більшої кількості систем ППО Patriot і SAMP/T, а також постійного постачання ракет протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів, далекобійних ракет, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

За його словами, надання додаткового озброєння та підтримка використання Україною західних озброєнь на російській території мали суттєве значення для стабілізації ситуації на Харківщині.

"Останні події на Харківщині вкотре демонструють, що українці здатні перемагати за наявності необхідних засобів. Україна все ще потребує більшої кількості систем ППО, зокрема Patriot. Маємо забезпечити, щоб російські літаки не могли підлітати на відстань, необхідну для застосування керованих авіабомб", – сказав він.

Раніше стало відомо, що Україна отримає додаткові 100 ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії.

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