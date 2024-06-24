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Глава Федеральної ради Німеччини приїхала в Київ
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Глава Федеральної ради Німеччини приїхала в Київ

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Мануела Швезіг 24 червня 2024 приїхала в Україну
Мануела Швезіг, прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія, на Європейській конференції делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини, 28 січня 2024 року. Getty Images/Felix Zahn/Photothek

Голова Федеральної ради Німеччини Мануела Швезіг у понеділок, 24 червня, приїхала до Києва. Це перший візит посадовиці до України.

Про це повідомив німецький БундесратДержавний законодавчий орган Німеччини, представництво федеральних земель на рівні федерації.

Швезіг прибула на знак солідарності з Україною всіх 16 федеральних земель Німеччини. "Під час мого візиту я хочу дати зрозуміти, що ми, німецькі землі, за курс, де Федеральний уряд підтримує і хоче й надалі підтримувати Україну", — йдеться в заяві Швезіг.

Посадовиця також є прем'єр-міністеркою землі Мекленбург-Передня Померанія у ФРН.

У програмі поїздки Швезіг — зустрічі з представниками Чернігівської області. Від січня земля Мекленбург-Передня Померанія має регіональне партнерство з українською областю.

"Ми підтримуємо регіон, наприклад, будуючи притулки для шкіл. Ми також хочемо допомогти з реконструкцією. Я брала онлайн-участь у конференції місцевої та регіональної влади, яку відкрив український президент, і особисто була на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Наша прихильність до України покликана бути постійною", — сказала посадовиця.

Інші федеральні землі також уклали партнерські відносини в Україні. Як додала Швезіг, регіональні партнерства можуть швидко допомогти Україні в надзвичайних обставинах нині. "У довгостроковій перспективі вони створюють зв’язки між людьми та регіонами в Європі", – додала вона.

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