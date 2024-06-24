Глава Федеральної ради Німеччини приїхала в Київ

Голова Федеральної ради Німеччини Мануела Швезіг у понеділок, 24 червня, приїхала до Києва. Це перший візит посадовиці до України.

Про це повідомив німецький Бундесрат.

Швезіг прибула на знак солідарності з Україною всіх 16 федеральних земель Німеччини. "Під час мого візиту я хочу дати зрозуміти, що ми, німецькі землі, за курс, де Федеральний уряд підтримує і хоче й надалі підтримувати Україну", — йдеться в заяві Швезіг.

Посадовиця також є прем'єр-міністеркою землі Мекленбург-Передня Померанія у ФРН.

У програмі поїздки Швезіг — зустрічі з представниками Чернігівської області. Від січня земля Мекленбург-Передня Померанія має регіональне партнерство з українською областю.

"Ми підтримуємо регіон, наприклад, будуючи притулки для шкіл. Ми також хочемо допомогти з реконструкцією. Я брала онлайн-участь у конференції місцевої та регіональної влади, яку відкрив український президент, і особисто була на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Наша прихильність до України покликана бути постійною", — сказала посадовиця.

Інші федеральні землі також уклали партнерські відносини в Україні. Як додала Швезіг, регіональні партнерства можуть швидко допомогти Україні в надзвичайних обставинах нині. "У довгостроковій перспективі вони створюють зв’язки між людьми та регіонами в Європі", – додала вона.