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Німеччина створює підрозділ для протидії російській дезінформації
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Німеччина створює підрозділ для протидії російській дезінформації

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Берлін, Німеччина
Берлін, Німеччина. Берлін, Німеччина, ілюстративне фото: Getty Images

У Німеччині створили спеціальну групу з протидії дезінформаційним кампаніям, які, на думку Берліна, спрямовані на підрив демократії та сіяння розбрату в суспільстві.

Про це повідомляє Bloomberg.

Створюючи новий підрозділ, уряд Шольца реалізує висновки, викладені в опублікованій минулого року стратегії національної безпеки, в якій Кремль назвали головною загрозою для безпеки Німеччини.

Створення групи є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції. Підрозділ спочатку матиме 10 спеціальних аналітиків, а згодом кількість співробітників має збільшитись до 20 осіб, які займатимуться моніторингом та аналізом.

Основна увага зосередиться на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах, зокрема тих, які спонсорує РФ.

Інша мета полягає в тому, щоб запобігти кампаніям і знешкодити їх до того, як вони розгорнуться.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що ситуація з безпекою в Німеччині "залишається напруженою" як через "жорстоку агресивну війну Росії проти України", так і через "жахливу ескалацію на Близькому Сході".

"Загроза нашій демократії від шпигунства, диверсій, дезінформації та кібератак досягла нового виміру", — сказала вона.

У січні 2024 року МЗС Німеччини розкрило кампанію РФ з дезінформації в соцмережі X (раніше Twitter). Загалом за місяць близько 50 тисяч фейкових облікових записів опублікували понад один мільйон твітів німецькою мовою, в яких засуджують підтримку України з боку уряду ФРН.

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