Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На заводі в Південній Кореї стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
Південна КореяПОЖЕЖАСМЕРТЬВИБУХСвітПодії

На заводі в Південній Кореї стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Акумуляторний завод Aricell у Південній Кореї, пожежа
Рятувальники працюють на місці пожежі на заводі з виробництва літієвих батарей, що належить південнокорейському виробнику акумуляторів Aricell, у місті Хвасон, Південна Корея, 24 червня 2024 року. REUTERS/Kim Hong-ji

На заводі з виробництва літієвих батарей Aricell у Південній Кореї сталася пожежа, через яку загинули щонайменше 22 людини, одна зникла безвісти.

Про це повідомляє пожежна служба Південної Кореї.

Близько 10:30 за місцевим часом спалахнула пожежа на другому поверсі одного з корпусів заводу Aricell, який займається виробництвом первинних літієвих батарей. Спочатку з'явилися полум’я та дим, а потім пролунав звук вибуху. У приміщенні зберігалося 35 тисяч батарей.

У той час у будівлі працювало загалом 67 робітників, близько 20 із яких не змогли вибратися. Відомо, що серед зниклих безвісти багато іноземців (зокрема, громадяни Китаю, пише Yonhap). Більшість загиблих працівників знайшли на другому поверсі фабрики.

"Очікується, що пожежа на фабриці Aricell у Хвасоні, провінція Кьонгі, внаслідок якої загинуло близько 20 людей, буде визнана найгіршою аварією на хімічному заводі в історії", — пише пресслужба південнокорейських рятувальників.

Цифру у 20 загиблих називає і видання Yonhap, водночас Reuters пише про 16 загиблих і 5 зниклих безвісти, а Chosun — про 16 і 6 відповідно. Двоє людей отримали важкі поранення, ще п'ятеро — легкі.

На місці працюють 145 рятувальників та 50 одиниць техніки. Літієві батареї важко загасити розпиленням води, тому пожежники розглядають можливість застосувати сухий пісок. Пожежу пізніше локалізували.

Пізніше пожежна служба оновила дані: загинули 22 людини, 8 отримали поранення, ще одна зникла безвісти. Двадцять жертв були іноземцями: 18 — громадяни Китаю, один лаосець, ще одного не змогли встановити.

Прокуратура організувала спеціальну слідчу групу щодо інциденту.

Місце пожежі відвідав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він наказав урядовцям розробити заходи для запобігання подібним нещасним випадкам.

Компанія Aricell, заснована в 2020 році, виробляє літієві первинні батареї для датчиків і пристроїв радіозв’язку. Відповідно до останньої нормативної документації та профілю Linkedin у компанії працює 48 співробітників, повідомляє Reuters.

Доповнено о 18:11. Оновлено інформацію щодо жертв і потерпілих, додано дані про візит президента та слідчу комісію.

Топ дня
Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024 з футболу
Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024 з футболу Важливо
Україна — Бельгія: де дивитись матч Євро-2024 з футболу
Україна — Бельгія: де дивитись матч Євро-2024 з футболу Важливо
Під час матчу Україна — Бельгія розгорнули банер із зображенням Назарія Грінки Гринцевича
Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія "Грінки" Гринцевича
енергетика
В "Укренерго" повідомили про графіки відключень на 27 червня
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Hwasong-18
Північна Корея невдало запустила балістичну ракету
У повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів — Південна Корея
У повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів — Південна Корея
Путін і Кім Чен Ин
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і Росією
Очільник Кремля Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин
"Нічим не зв'язані": у Південній Кореї розповіли, що будуть робити, якщо Росія надасть високоточну зброю КНДР
На початок