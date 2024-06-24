На заводі в Південній Кореї стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти

На заводі з виробництва літієвих батарей Aricell у Південній Кореї сталася пожежа, через яку загинули щонайменше 22 людини, одна зникла безвісти.

Про це повідомляє пожежна служба Південної Кореї.

Близько 10:30 за місцевим часом спалахнула пожежа на другому поверсі одного з корпусів заводу Aricell, який займається виробництвом первинних літієвих батарей. Спочатку з'явилися полум’я та дим, а потім пролунав звук вибуху. У приміщенні зберігалося 35 тисяч батарей.

У той час у будівлі працювало загалом 67 робітників, близько 20 із яких не змогли вибратися. Відомо, що серед зниклих безвісти багато іноземців (зокрема, громадяни Китаю, пише Yonhap). Більшість загиблих працівників знайшли на другому поверсі фабрики.

"Очікується, що пожежа на фабриці Aricell у Хвасоні, провінція Кьонгі, внаслідок якої загинуло близько 20 людей, буде визнана найгіршою аварією на хімічному заводі в історії", — пише пресслужба південнокорейських рятувальників.

Цифру у 20 загиблих називає і видання Yonhap, водночас Reuters пише про 16 загиблих і 5 зниклих безвісти, а Chosun — про 16 і 6 відповідно. Двоє людей отримали важкі поранення, ще п'ятеро — легкі.

На місці працюють 145 рятувальників та 50 одиниць техніки. Літієві батареї важко загасити розпиленням води, тому пожежники розглядають можливість застосувати сухий пісок. Пожежу пізніше локалізували.

Пізніше пожежна служба оновила дані: загинули 22 людини, 8 отримали поранення, ще одна зникла безвісти. Двадцять жертв були іноземцями: 18 — громадяни Китаю, один лаосець, ще одного не змогли встановити.

Прокуратура організувала спеціальну слідчу групу щодо інциденту.

Місце пожежі відвідав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він наказав урядовцям розробити заходи для запобігання подібним нещасним випадкам.

Компанія Aricell, заснована в 2020 році, виробляє літієві первинні батареї для датчиків і пристроїв радіозв’язку. Відповідно до останньої нормативної документації та профілю Linkedin у компанії працює 48 співробітників, повідомляє Reuters.

Доповнено о 18:11. Оновлено інформацію щодо жертв і потерпілих, додано дані про візит президента та слідчу комісію.