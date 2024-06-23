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Феєрверк спричинив масштабну лісову пожежу у Греції, 13 людей затримали — BBC
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Феєрверк спричинив масштабну лісову пожежу у Греції, 13 людей затримали — BBC

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Греція, пожежа
Пожежник намагається загасити пожежу в передмісті Коропі, східна частина Афін, Греція, 19 червня 2024 року. AP Photos/Petros Giannakouris

Масштабна лісова пожежа виникла на грецькому острові Ідра в суботу 22 червня. За даними поліції, пожежу спричинив феєрверк, запущений з яхти.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що наразі вогонь взятий під контроль. Операція була складною, оскільки до пляжа на острові немає доріг, і пожежним довелося діставатися до місця пожежі морем.

За підозрою у спричиненні пожежі затримали 13 громадян Греції. Вони постанують перед прокуратурою сьогодні 23 червня.

"Ми обурені тим, що деякі люди так безвідповідально кидають феєрверки в сосновий ліс", — прокоментував інцидент мер острова Ідра Гіоргос Кукудакіс грецькій телекомпанії ERT.

Як пише BBC, з вівторка Греція перебуває в режимі підвищеної готовності до лісових пожеж, зважаючи на високі температури та сильний вітер. У серпні 2023 року 29 людей у Греції були заарештовані за підозрою у підпалах, які спричинили масштабні лісові пожежі.

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