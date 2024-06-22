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У Казахстані зайнялася 26-поверхівка
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У Казахстані зайнялася 26-поверхівка

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Пожежа в Казахстані
Рятувальники гасять пожежу у 26-поверховій будівлі, Астана, Казахстан, 22 червня 2024 року. МНС Казахстану/Telegram

У столиці Казахстану Астані вдень 22 червня почалася пожежа у 26-поверховому будинку. Горить зовнішнє облицювання. Постраждалих, попередньо, немає.

Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Казахстану.

Пожежі надали 3 ранг складності. Працюють 19 одиниць техніки та 87 фахівців з особового складу. Будівля за адресою Туран 37/9 — адміністративна та частково житлова. Це ЖК Rixos Khan Shatyr Residences.

На місці події створено штаб із допомоги. Рятувальники евакуювали 8 людей, серед них одну дитину. Інформація про постраждалих не надходила.

У Казахстані 28 жовтня 2023 року на шахті в Карагандинській області стався вибух. Було відомо про 45 загиблих.

У пресслужбі компанії "АрселорМіттал Теміртау", яка володіє шахтою, припускають, що на об'єкті стався вибух газометану. Окрім цього, поінформували, що на момент інциденту всередині перебували 252 людей, 208 вдалося вивести на поверхню.

У червні минулого року через лісові пожежі в країні загинули щонайменше 14 людей.

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