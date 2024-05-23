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На війні в Україні загинув ще один громадянин Грузії
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На війні в Україні загинув ще один громадянин Грузії

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На Харківському напрямку загинув доброволець з Грузії Серго Горнакашвілі, який воював на боці Збройних сил Україні.

Про це повідомляється на сторінці українського футбольного клубу "Колос", за який грав Горнакашвілі.

"Сумна звістка прийшла до нас в команду, захищаючи нашу землю від проклятого ворога загинув наш гравець ФК КОЛОС Горнакашвілі Серго. Серго був чудовою і порядною людиною, грав за ФК КОЛОС з 2006 року, ставав кращим гравцем чемпіонату. Серго ти на завжди залишишся в наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Раніше, 7 травня, стало відомо, що у боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії, які воювали у складі Сил оборони.

Як додають у виданні "Эхо Кавказа", багато грузинських добровольців воюють в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За непідтвердженою інформацією, їхня кількість сягає 1500.

Громадяни Грузії переважно воюють у складі підрозділів "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел". З початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.

Що відомо про створення Інтернаціонального легіону

27 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучатися до опору російським військам в Україні. З іноземців, які виявлять бажання долучитися, буде створено окремий Інтернаціональний легіон територіальної оборони. А наступного дня Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для іноземців-добровольців.

28 лютого 2022 року у Міноборони України повідомили, що вступити до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України зголосилися кілька тисяч іноземних громадян.

У березні 2022 року стало відомо, що 70 японців, серед яких 50 колишніх членів сил самооборони Японії та два ветерани Французького іноземного легіону, подали заявки на приєднання до українського Інтернаціонального легіону тероборони.

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