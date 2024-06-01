В Україні загинув ще один доброволець із Нідерландів — МЗС країни

В Україні загинув ще один доброволець із Нідерландів. У Міністерстві закордонних справ країни підтвердили повідомлення у соцмережах про загибель чоловіка.

Про це пише NOS.

При цьому МЗС Нідерландів на прохання родичів чоловіка утримується від подальших коментарів.

Зазначається, що чоловік воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Наскільки відомо, це вже третій нідерландський доброволець, який загинув в Україні, пише NOS. Міністерство закордонних справ не знає, скільки нідерландців воюють в Україні скільки загинуло.

Як пише видання, за словами почесного консула України в Нідерландах, на початку повномасштабної війни добровольцями записалися десятки нідерландців.

У грудні 2023 року американські та британські ЗМІ повідомили про загибель в Україні двох ветеранів морської піхоти США на початку грудня: Ітана Гертвека та Грема Дейла.