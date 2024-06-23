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За минулу добу ЗСУ 161 раз вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб
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За минулу добу ЗСУ 161 раз вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Український солдат сидить у траншеї на передовій на околицях Лиману, серпень 2023 року. АР/Bram Janssen

Протягом минулої доби на фронті ЗСУ 161 раз вступали у бойові зіткнення з російським військом. Від початку цього дня кількість боїв з окупантами вже збільшилась до 71.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 13:00.

"Від початку дня противник нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад та техніку", — йдеться у повідомленні.

Зокрема у Генштабі поінформували, що прикордоння Сумської та Чернігівської областей знову зазнає артилерійських обстрілів з території РФ — постраждали райони населених пунктів Блешня, Павлівка, Велика Писарівка, Ходине та Юнаківка.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник вже чотири рази атакував. Усі спроби – у районі Вовчанська. Два російських штурми ЗСУ вже відбили, ще два — тривають. Окупанти активно застосовують авіацію. Зокрема зі сторони Бєлгородської області РФ вони запустили 29 КАБів по позиціях українських Сил оборони та населених пунктів.

На Куп'янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, що в районах Піщаного та Синьківки ЗСУ відбили. Також противник завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.

На Лиманському напрямку противник п'ять разів намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Макіївки та в Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російські окупанти не полишають спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Росіяни підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

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