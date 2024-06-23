Гутерреш: "Наступні 18 місяців вирішальні для боротьби з кліматом"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у суботу закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів щодо зміни клімату.
Своє звернення він розмістив на платформі Х.
"Якщо коли-небудь був час об’єднатися і досягти успіху в боротьбі з кліматом – це зараз", – написав Гутерреш у повідомленні на X.
Він підкреслив важливість майбутнього періоду.
"Наступні 18 місяців є критично важливими в боротьбі за обмеження підвищення глобальної температури до 1,5C (2,7F) і уникнення найгіршого кліматичного хаосу. Давайте разом створимо здорову планету та безпечніше майбутнє для всіх нас", — додав голова ООН.
ООН визначила пріоритетні зусилля по боротьбі зі зміною клімату, закликаючи країни взяти на себе більш амбітні цілі в рамках Паризької угоди. Глобальна мета полягає в тому, щоб обмежити підвищення глобальної температури до 1,5C вище доіндустріального рівня, щоб запобігти катастрофічним екологічним наслідкам.
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