Найзаможніша сім'я Британії отримала тюремні терміни за експлуатацію людей

Швейцарський суд засудив чотирьох членів найбагатшої родини Великої Британії — індійську родину Хіндуджа — за експлуатацію людей з Індії у своєму маєтку в Женеві.

Про це пишуть Guardian та BBC.

Пракаш і Камаль Хіндуджа, а також їхній син Аджай і його дружина Намрата визнані винними в експлуатації та незаконному працевлаштуванні людей, яких вони привезли з Індії, аби ті на них працювали. Членам родини призначили покарання від 4 до 4,5 років.

За більш серйозним звинуваченням у торгівлі людьми їх виправдали.

Старше подружжя Хіндуджа (їм обом за 70) не приходили на судові засідання, пославшись на погане здоров'я. Аджай і Намрата були присутні на суді, але не послухали вироки.

Адвокати підсудних заявили, що оскаржуватимуть рішення швейцарського суду.

У чому суть звинувачень

Троє робітників, яких Хіндуджа привезли з Індії, стверджували, що родина платила їм лише 7 фунтів стерлінгів (8 доларів США) за 18-годинний робочий день – менше десятої частини суми, необхідної за швейцарським законодавством. Також у працівників відібрали паспорти і рідко дозволяли покидати будинок. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що родина витрачала на свого собаку більше, ніж на своїх слуг.

Адвокати сім'ї Хіндуджа стверджували, що всі троє позивачів отримували значні привілеї, їх не тримали в ізоляції, вони могли вільно залишати віллу. Працівники були вдячні роботодавцям за те, що ті запропонували їм краще життя, стверджував адвокат Хіндуджа Роберт Ассаель.

Чим займаються Хіндуджа

Сім'я Хіндуджа володіє Hinduja Group — транснаціональною групою, яка займається нафтою, газом і банківською справою. Також родина має готель Raffles у Лондоні. Сукупний статок сім'ї оцінюють у приблизно 37 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 47 млрд доларів).