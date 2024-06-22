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FT: із Сербії до України через треті країни потрапили снаряди на €800 млн
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FT: із Сербії до України через треті країни потрапили снаряди на €800 млн

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Вучич, Сербія, боєприпаси на 800 млн євро
Президент Сербії Александр Вучич під час звернення до народу 4 січня 2023 року. Президент Сербії Александр Вучич під час звернення до народу 4 січня 2023 року. Фото: AP

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експорт боєприпасів, які потрапили до України із Сербії через треті країни, становить вартість близько 800 мільйонів євро.

Такі дані є у видання Financial Times.

Президент Сербії Александр Вучич назвав таку цифру в цілому точною. Він представив експорт боєприпасів як бізнес-можливість для своєї країни і не вважає, що таким чином стає на чийсь бік у війні.

"Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію... але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку — це їхні справи", — сказав Вучич.

Він запевнив, що легально продає боєприпаси, а в сербів є друзі як у Києві, так і в Москві: "Це наші брати-слов'яни".

Вучич проти санкцій Заходу та зберігає зв'язок з РФ

У Financial Times нагадали, що Вучич чинить опір тиску Заходу щодо запровадження санкцій проти Росії і дозволив російським авіарейсам продовжувати польоти. Водночас заявляє, що хоче вступити в ЄС. Він також намагався тримати дистанцію з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

"Європа і США роками працювали над тим, щоб дистанціювати Вучича від Путіна", — сказав один західний дипломат.

Згодом для Заходу пошук підтримки для України став важливішим, ніж підштовхування Вучича до демократичних реформ.

Збройова промисловість Сербії

У Сербії, коли вона ще була частиною Югославії, процвітала збройова промисловість під час Холодної війни. Зараз країна виробляє боєприпаси радянських калібрів, які широко використовуються в українських збройних силах.

Міністр фінансів Сербії Сініша Малі заявив, що оборонна промисловість, в якій працює 20 людей, може швидко розвиватися. "Я розглядаю це як бізнес-групу. Я думаю, що ми все ще значно відстаємо від можливостей більш розвинених країн, але зараз настав час [розвиватися]", — сказав він.

Позиція Сербії щодо війни Росії проти України

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році президент Сербії Александар Вучич відмовився приєднатися до західних санкцій проти Росії та зберігає Сербію відкритою для російського бізнесу. Водночас Сербія хоче приєднатися до ЄС.

Після тиску зі сторони Європи та США, Вучич все ж таки дозволив поставки в Україну боєприпасів сербського виробництва та купувати західну зброю на додаток до китайських і російських систем, які зараз використовуються сербськими збройними силами. Паралельно з Сербія надає гуманітарну допомогу Україні та надає прихисток українським біженцям.

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