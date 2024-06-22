Якою буде погода в Україні 23 червня

В Україні в неділю, 23 червня, вкотре очікують І рівень небезпечності метеорологічних умов (жовтий). У кількох регіонах заходу — помаранчевий через шквали 25-27 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Україні 22 червня буде хмарно з проясненнями.

Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в областях, крім Волинської, Луганської, Донецької та півдня, короткочасні дощі, грози. І рівень небезпечності, жовтий.

В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей будуть град та шквали 15-20 м/с.

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.

У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях в окремих районах вируватимуть шквали 25-27 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В решті регіонів вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С; вдень 29-34°С, у західних та північних областях 23-28°С, в Карпатах 18-23°С.

Попередив Укргідрометцентр і про гідрологічні небезпеки. Увечері 22-го та протягом 23 червня через зливи на річках Закарпаття можливий значний місцевий та схиловий водостік, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з пiдтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах.

Ввечері 22 та протягом 23 червня на рiчках суббасейнiв Пруту та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,3 — 1,0 м над рівнями на 8 год.