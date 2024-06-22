Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Якою буде погода в Україні 23 червня
ПОГОДАПриродадовкілляКЛІМАТУКРАЇНАЖиттяПрирода

Якою буде погода в Україні 23 червня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Україні в неділю, 23 червня, вкотре очікують І рівень небезпечності метеорологічних умов (жовтий). У кількох регіонах заходу — помаранчевий через шквали 25-27 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Україні 22 червня буде хмарно з проясненнями.

Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в областях, крім Волинської, Луганської, Донецької та півдня, короткочасні дощі, грози. І рівень небезпечності, жовтий.

В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей будуть град та шквали 15-20 м/с.

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.

У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях в окремих районах вируватимуть шквали 25-27 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В решті регіонів вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С; вдень 29-34°С, у західних та північних областях 23-28°С, в Карпатах 18-23°С.

Попередив Укргідрометцентр і про гідрологічні небезпеки. Увечері 22-го та протягом 23 червня через зливи на річках Закарпаття можливий значний місцевий та схиловий водостік, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з пiдтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах.

Ввечері 22 та протягом 23 червня на рiчках суббасейнiв Пруту та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,3 — 1,0 м над рівнями на 8 год.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Жителі Підмосков'я 20 червня 2024 року постять фото смерчів. На Москву обрушився ураган
У Москві вирує ураган, є загиблі
Погода, Україна
З 18 червня в Україні припиняться дощі й переважатиме сонячна погода — "Укргідрометцентр"
Дощ у Києві
Жовтий рівень небезпечності — погода в Україні на 16 червня
Стан енергосистеми 13 червня
173 населених пункти без світла через негоду, відключення діятимуть з 20:00 до 22:00
На початок