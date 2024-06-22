Маурісіо Сантану 27 років, 8 із яких він прослужив молодшим сержантом у Бразилії. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Маурісіо вступив до ЗСУ попри те, що Бразилія зайняла нейтральну позицію в російсько-українській війні.

Маурісіо перевівся зі 124 бригади в Інтернаціональний легіон, аби воювати штурмовиком. Нещодавно він отримав поранення поблизу Часового Яру, тому зараз лікується на Буковині.

У нього велика сім'я — 16 братів та сестер. Мама досі не знає, де воює син. Військовий розповів про себе Суспільному Чернівці.