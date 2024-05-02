Баку, Ташкент та Астана об'єднають свої енергосистеми

Азербайджан, Узбекистан та Казахстан підписали меморандум про співпрацю щодо об'єднання систем генерації та розподілу електроенергії трьох країн.

Про це повідомив міністр економіки Азербайджану Микола Чингіз огли Джаббаров у соцмережі Х.

На його думку, реалізація цього документа дозволить трьом країнам взаємодіяти у сфері виробництва "зеленої" енергії та організації її експорту через Азербайджан до Європи, а також забезпечити інтеграцію енергосистем та ефективне використання відновлюваних джерел енергії.

За даними пресслужби Міненерго Казахстану, згідно з підписаним документом, учасники вивчать можливості з'єднання енергосистем шляхом прокладання високовольтного кабелю дном Каспійського моря.

"Буде розроблена бізнес-модель для розвитку міжнародних трансмісійних коридорів — фінансування, потік доходів та володіння — а також для продажу зеленої енергії в країни Євросоюзу", — заявив міністр енергетики Казахстану Алмасад Саткалієв.

Він каже, що на сьогодні вже обговорили та узгодили базові підходи щодо реалізації цього проєкту, йдеться у повідомленні.