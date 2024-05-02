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Баку, Ташкент та Астана об'єднають свої енергосистеми
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Баку, Ташкент та Астана об'єднають свої енергосистеми

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Астана
Столиця Казахстану Астана, 21 березня 2020 року. Getty Images/Aliia Raimbekova/Anadolu Agency

Азербайджан, Узбекистан та Казахстан підписали меморандум про співпрацю щодо об'єднання систем генерації та розподілу електроенергії трьох країн.

Про це повідомив міністр економіки Азербайджану Микола Чингіз огли Джаббаров у соцмережі Х.

На його думку, реалізація цього документа дозволить трьом країнам взаємодіяти у сфері виробництва "зеленої" енергії та організації її експорту через Азербайджан до Європи, а також забезпечити інтеграцію енергосистем та ефективне використання відновлюваних джерел енергії.

За даними пресслужби Міненерго Казахстану, згідно з підписаним документом, учасники вивчать можливості з'єднання енергосистем шляхом прокладання високовольтного кабелю дном Каспійського моря.

"Буде розроблена бізнес-модель для розвитку міжнародних трансмісійних коридорів — фінансування, потік доходів та володіння — а також для продажу зеленої енергії в країни Євросоюзу", — заявив міністр енергетики Казахстану Алмасад Саткалієв.

Він каже, що на сьогодні вже обговорили та узгодили базові підходи щодо реалізації цього проєкту, йдеться у повідомленні.

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