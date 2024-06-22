Через масовані російські атаки на енергооб’єкти обмеження електрики у суботу, 22 червня, почнуть діяти раніше — з 14:00 до 24:00.

Про це зранку повідомили в "Укренерго".

"Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 22 червня сили протиповітряної оборони збили 12 із 16 крилатих ракет і 13 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.

Росіяни атакували об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.