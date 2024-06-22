Bloomberg: Apple відклала впровадження технології штучного інтелекту на ринку ЄС

Apple цього року не відкриє користувачам у Європі доступ до розроблених технологій штучного інтелекту через чинний в Євросоюзі Закон про цифрові ринки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про Apple Intelligence — набір функцій на базі ШІ для iPhone і Mac, а також iPhone Mirroring, що дозволяє транслювати те, що відбувається на екрані смартфона на Mac, і про функцію SharePlay Screen Sharing, що дозволяє керувати екраном iPhone іншої людини.

"Ми стурбовані тим, що вимоги DMA можуть змусити нас поставити під загрозу цілісність наших продуктів таким чином, що це створить ризики для конфіденційності користувачів та безпеки їх даних", — заявили в компанії.

Закон про цифрові ринки почав діяти в ЄС у березні. Під його дію потрапили сервіси шести компаній - крім Apple, це Alphabet (володіє Google), Amazon, ByteDance (володіє TikTok), Meta Platforms (володіє Facebook та Instagram) та Microsoft.

Згідно із законом ЄС, платформи повинні обмінюватися даними з конкурентами, надати користувачам доступ до згенерованих ними даних та надати рекламним партнерам інструменти перевірки. За недотримання вимог загрожує штраф до 10% світового обороту та до 20% – за повторного порушення.

10 червня Apple представила набір ШІ-функцій на конференції для розробників. Передбачається, що Apple Intelligence допомагатиме користувачам, керуючи повідомленнями, автоматично складаючи тексти та підсумовуючи інформацію в пошті та інших програмах. Поряд із власним ШІ, Apple оголосила про інтеграцію Siri з ChatGPT від OpenAI.