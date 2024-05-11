НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Apple наближається до угоди для встановлення ChatGPT на iPhone
AppleШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТЗброя і технологіїІнтернетПодії

Apple наближається до угоди для встановлення ChatGPT на iPhone

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Емблема Apple
Логотип компанії Apple. Логотип компанії Apple. Фото: AP

Компанія Apple уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшого поштовху до впровадження функцій штучного інтелекту на пристрої.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в наступній операційній системі iPhone — iOS 18 від Apple.

Компанія також провела переговори з Google Alphabet Inc про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії.

Угода OpenAI дозволить компанії Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли вона проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT OpenAI, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Під час телефонної конференції Apple минулого тижня він стверджував, що Apple матиме перевагу в області ШІ.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання від Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг", — сказав Кук.

Топ дня
Харків, обстріл
РФ розпочала наступ на Харківщині, США виділили Україні 400 млн доларів. 807 день війни. Онлайн Важливо
Вовчанськ, евакуація
На Харківщині тривають бойові дії, США виділили Україні 400 млн. 808 день війни. Онлайн
Зеленський
Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ
Канада
Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України Важливо
400 млн доларів від США Україні 10 травня
США підтвердили військову допомогу Україні ще на $400 млн: що там буде Доповнено

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Logo Samsung
Samsung обігнав Apple та став найбільшим постачальником смартфонів у світі
Яблуко Apple
В Apple повідомили про масовий злам iPhone шпигунським програмним забезпеченням
Логотип Meta
Apple, Meta та Alphabet можуть оштрафувати в ЄС на 10% від прибутків. Що сталося
iPhone 13, США
Мін'юст США готується подати позов проти Apple через обмеження до iPhone
На початок