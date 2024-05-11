Apple наближається до угоди для встановлення ChatGPT на iPhone

Компанія Apple уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшого поштовху до впровадження функцій штучного інтелекту на пристрої.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в наступній операційній системі iPhone — iOS 18 від Apple.

Компанія також провела переговори з Google Alphabet Inc про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії.

Угода OpenAI дозволить компанії Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли вона проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT OpenAI, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Під час телефонної конференції Apple минулого тижня він стверджував, що Apple матиме перевагу в області ШІ.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання від Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг", — сказав Кук.