Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США надати пріоритет постачанню зенітних ракет до Patriot Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення, є проблемою.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Zet.

"Завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли ми (Польща, — ред.) модернізуємо і посилюємо нашу безпеку. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", — сказав Дуда.

За його словами, ця ситуація демонструє проблему — західні країни виробляють занадто мало зброї.

"Роками вільний світ звик до життя без загроз, і в багатьох випадках військове виробництво було обмежене. Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачання, потрібно зважати на те, що світ змінився", — сказав польський президент.

Напередодні радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS. Доставка замовлень до інших країн буде відтермінована.

Раніше видання FT писало, що США призупиняють постачання ракет-перехоплювачів Patriot іншим країнам, щоб вони могли пришвидшити замовлення України на посилення протиповітряної оборони проти атак Росії.

Як відзначило видання, високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що США “змінять послідовність поставок” систем протиповітряної оборони, включно з Patriot, і “таким чином озброєння, які зараз сходять з виробничої лінії, буде надане Україні”.

За даними FT, Вашингтон поінформував усі інші країни в приватному порядку.