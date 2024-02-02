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Уряд ухвалив постанову про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності — Шмигаль
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Уряд ухвалив постанову про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності — Шмигаль

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Постанова про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності
Розмінування саперами ДСНС, село Долина, Донеччина. Фото: Данило Черниченко/Суспільне Донбас

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про ухвалення постанови, яка створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. За його словами, йдеться про чіткі строки, єдині вимоги, зрозумілий підхід та передумови для запровадження цифрової сертифікації.

Про це глава уряду заявив на засіданні уряду 2 лютого.

Коментуючи ухвалення постанови, Шмигаль  заявив, що це допоможе десяткам протимінних операторів, сотням команд та одиницям техніки очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів.

За даними прем’єр-міністра, у грудні 2023 року в Україні було 26 сертифікованих операторів протимінної діяльності. На початку лютого їх вже 29. Ще 48 операторів у процесі сертифікації.

“У 2023 році у нас було 1500 саперів. У 2024 році їх уже буде 3,5 тисячі. Станом на 1 січня 2023 у нас практично не було машин для гуманітарного розмінування. На початку цього року таких спеціальних машин вже 55”, — зазначив Шмигаль.

Як пояснив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, йдеться про пропозиції Міністерства економіки стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності.

“Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту. Метою проєкту є встановлення єдиного підходу до порядку сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності шляхом запровадження на період реалізації експериментального проєкту порядку видачі операторам протимінної діяльності сертифікатів відповідності процесів протимінної діяльності”, — написав Мельничук.

Він додав, що координатором експериментального проєкту є Мінекономіки.

У вересні 2023 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що жодна країна у світі після Другої світової війни не стикалася з таким мінним забрудненням, як Україна. Для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. За словами Шмигаля, не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.

15 січня президент Володимир Зеленський заявив, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

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