Зеленський підписав закон про "автоцивілку"

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Документ замінить закон, який діяв з 2005 року.

Згідно з документом, передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах ЄС, закріплює швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, — 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше ніж 800 тис. грн на одну страхову подію.

З 1 січня 2025 року ліміти становитимуть 500 тисяч гривень на потерпілого (5 млн гривень на одне ДТП) та 250 тисяч на майно (1,25 млн гривень на ДТП).

З 1 січня 2026 року (але не раніше скасування воєнного стану) суми щодо шкоди життю та здоров'ю збільшуються до 1 млн грн на потерпілого та 20 млн грн на страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 2 млн грн на один страховий випадок.

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до ЄС поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 52 млн гривень на одну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 52 млн гривень на один страховий випадок.

Новий закон також розширює застосування європротоколу — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції та запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

Закон також розширює можливість перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Нацполіцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Держприкордонслужбою в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу.

Крім того, "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

Вводиться також вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта.

24 травня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №8300 про реформу автострахування.