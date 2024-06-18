Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський підписав закон про "автоцивілку"
ЗеленськийЗАКОНАВТОПолітика

Зеленський підписав закон про "автоцивілку"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Аварія, ДТП
Аварія, ДТП. ФОТО: Gettyimages (ілюстративне)

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Документ замінить закон, який діяв з 2005 року.

Згідно з документом, передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах ЄС, закріплює швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, — 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше ніж 800 тис. грн на одну страхову подію.

З 1 січня 2025 року ліміти становитимуть 500 тисяч гривень на потерпілого (5 млн гривень на одне ДТП) та 250 тисяч на майно (1,25 млн гривень на ДТП).

З 1 січня 2026 року (але не раніше скасування воєнного стану) суми щодо шкоди життю та здоров'ю збільшуються до 1 млн грн на потерпілого та 20 млн грн на страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 2 млн грн на один страховий випадок.

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до ЄС поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 52 млн гривень на одну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 52 млн гривень на один страховий випадок.

Новий закон також розширює застосування європротоколу — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції та запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

Закон також розширює можливість перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Нацполіцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Держприкордонслужбою в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу.

Крім того, "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

Вводиться також вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта.

24 травня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №8300 про реформу автострахування.

Топ дня
У Києві скоїли замах на казахського опозиціонера: що відомо
У Києві скоїли замах на казахського опозиціонера: що відомо
У Києві сталася стрілянина, поліція шукає нападника
У Києві сталася стрілянина, поліція шукає нападника
Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області 18 червня 2024 року
Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ — джерела
Війна в Україні, зведення Генштабу 18 червня 2024 року
Генштаб: на фронті від початку доби відбулися понад 30 бойових зіткнень, найгарячіше — на Сіверському напрямку
Графіки відключень 18 червня
Графіки відключень скасовані до 15:00, без світла 473 населені пункти — Укренерго Важливо

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Роумінг з ЄС — Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це дасть
Зеленський
Зеленський розповів про завдання України після Саміту миру
Зеленський має бути президентом до кінця війни, вважають 70% українців, КМІС
Скільки українців вважають, що Зеленський має бути президентом до кінця війни — опитування КМІС
Зеленський
Зеленський після повернення з Саміту миру провів Ставку
На початок