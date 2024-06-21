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Японія запровадила санкції проти понад 50 компаній з Росії та Китаю
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Японія запровадила санкції проти понад 50 компаній з Росії та Китаю

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Уряд Японії сьогодні, 21 червня, запровадив економічні санкції проти понад 50 компаній і осіб, які допомагають Росії обходити обмеження. Зокрема йдеться про російські та китайські фірми, які закуповують для РФ електроніку.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті японського Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що, зокрема, активи 10 фізичних та 27 юридичних осіб з РФ будуть заморожені. Також для низки компаній та фізосіб обмежать можливості операцій з капіталом і платежі.

"Заморожування активів, якщо такі знайдуться в Японії, і заборона на угоди з японськими фірмами та громадянами відтепер стосується, зокрема, Челябінського тракторного заводу, Пермського порохового заводу, Арзамаського приладобудівного заводу, двох підприємств зі складу концерну "Алмаз-Антей" та інших військово-промислових підприємств", — йдеться у повідомленні.

З-поміж фізичних осіб під японські санкції потрапили, зокрема, кілька членів Центральної виборчої комісії та керівники деяких військово-промислових компаній.

У китайську частину списків санкцій потрапили сім компаній, через які, за даними японського уряду Росія закуповує електроніку.

Крім цього заборонено для 10 компаній буде заборонено експорт товарів до окремих суб’єктів Російської Федерації та інших країн.

Також санкції запроваджено проти фірм з Індії, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ – по одній із кожної країни.

У травні Японія запровадила санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох компаній з Кіпру за постачання зброї з Північної Кореї.

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