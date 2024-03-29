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Японія продовжила торговельні санкції проти РФ
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Японія продовжила торговельні санкції проти РФ

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Прапор Японії
Прапор Японії. Getty Images

Японський уряд підтримав продовження ще на рік дії постанови щодо позбавлення Росії торговельного статусу "найбільшого сприяння" у межах економічних санкцій через війну проти України.

Про це повідомило агентство Kyodo.

Раніше, у квітні 2022 року, парламент Японії дав зелене світло позбавленню РФ переваг і преференцій у торгівлі, таких як застосування нижчих тарифів.

Термін дії встановлених Токіо антиросійських обмежень становить один рік, після чого японський уряд продовжує їх на наступний рік. Тобто нинішнє рішення стало другим пролонгуванням санкцій.

Міністр фінансів Сюнічі Сузукі заявив під час пресконференції 29 березня, що Японія у співпраці з міжнародною спільнотою збільшуватиме тиск на Росію за вторгнення в Україну.

Таким чином до кінця березня 2025 року весь російський імпорт до Японії буде обкладатися підвищеними митами. Зокрема мовиться про 5-відсоткове оподаткування постачань лосося (попередня ставка 3,5%) та збільшене до 6% мито на імпорт крабів (довоєнний показник становив 4%).

1 березня Токіо розширило обмеження проти Москви і додало до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.

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