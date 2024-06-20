21 червня — 849 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей.
- США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS.
- Укренерго запроваджує графіки відключення світла протягом всієї доби 21 червня.
- Новий, 14-й пакет санкцій Європейського союзу, вдарить по "тіньовому флоту" Росії.
- У Генштабі підтвердили атаку на Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи в Росії цієї ночі. Також завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки в Брянській області РФ та окупованому Криму.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 849 дня війни. Нову хроніку 22 червня – читайте тут.
Заочно судитимуть: командир "Вагнера" з Донеччини створив агентурну мережу
Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
"У 2023 році чоловік добровільно вступив до лав підконтрольної кремлю ПВК "Вагнер". У якості командира мінометного взводу він брав участь в боях проти Збройних Сил України поблизу Мар’їнки", йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що чоловік створив на Донеччині агентурну мережу. Він налагодив зв’язок зі знайомою жителькою РФ, яка залучила до збору даних трьох жінок з Покровського району. Вони надсилали інформацію про розташування українських підрозділів в регіоні та напрямки пересування техніки.
За даними слідства, жителька РФ переправляла дані обвинувачену. "Вагнерівець" керував обстрілами та вогневою підтримкою під час штурмів окупантів та використовував зібрані дані для планування операцій.
Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку у розшуку загрожує довічне позбавлення волі.
У Держдепі прокоментували дозвіл Україні використовувати американську зброю для ураження сил РФ
Про це заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс заявив у відповідь на прохання прокоментувати той факт, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.
"Отже, з причин, які, гадаю, ви можете зрозуміти, я не буду вдаватися в оперативні деталі, які можуть свідчити про наміри або дати Росії можливість вжити контрзаходів проти того, що можуть зробити українські сили. Я лише нагадаю слова мого колеги Джейка Саллівана, який сказав наступне: це не питання географії, це питання здорового глузду. Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як притулок, з якого вона може безкарно здійснювати напади на українські сили".
Зеленський затвердив склад делегації для перемовин з ЄС щодо угоди про вступ
Про це йдеться в указі президента №365/2024 "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу".
Загалом до делегації увійшли 35 учасників. Головою призначено Стефанішину Ольгу – віцепрем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Росіяни обстріляли передмістя Торецька та селище Нью-Йорк, двоє людей дістали поранення
Про це телефоном Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"О 16:00 під приціл окупантів потрапило селище Північне міста Торецька. Внаслідок ворожого обстрілу отримав тілесні ушкодження отримав 56-річний водій, який їхав по одній з вулиць. У нього діагностовано осколкові поранення", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.
О 16:20 російські війська завдали удару селищу Нью-Йорк. Поранення дістала жінка 56 років. Їй надано медичну допомогу.
Сили оборони півдня за добу знищили 49 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ
Українські військові також знищили систему Starlink та дві камери відеоспостереження російської армії, повідомили Сили оборони півдня.
У Вовчанській громаді від обстрілів РФ загинула працівниця відділення "Укрпошти"
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти".
"Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку. Також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків. Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли", – зазначив Синєгубов.
В Україні запустили інформаційний портал про гуманітарне розмінування
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Ресурс https://demine.gov.ua/ має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.
Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний заявив, що дотепер не було єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам.
"Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій. Постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати, але й найближчим часом ми запустимо спільно із партнерами окремий портал для них. Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групи", — сказав він.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу!
Зеленський заслухав доповіді головкома ЗСУ та очільника СБУ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні було багато уваги фронту – нашим військовим, нашим перспективам. Була, зокрема, доповідь голови Служби зовнішньої розвідки. Була доповідь Головкома. Пишаюся всіма нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат", – зазначив президент.
США ввели санкції проти російської "Лабораторії Касперського"
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Крім того, Мінторгівлі США прийняло рішення заборонити компанії Kaspersky Lab, Inc., а також її філіям, дочірнім і материнським філіалам прямо чи опосередковано надавати антивірусне програмне забезпечення та продукти чи послуги кібербезпеки в Сполучених Штатах або особам у США.
Окремо Мінторгівлі США внесло структури AO Kaspersky Lab та OOO Kaspersky Group (Росія), а також Kaspersky Labs Limited (Сполучене Королівство) до Списку організацій, які співпрацюють з військовими та розвідувальними органами РФ з метою забезпечення завдань російського уряду щодо кіберрозвідки.
Нідерланди мають намір поставити Україні систему Patriot
Про це оголосила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.
Союзникам вдалося зібрати деталі, з яких можна сформувати повноцінну систему Patriot. Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла протистояти багатьом російським атакам.
Вона також назвала "дуже гарною новиною" те, що Румунія оголосила про постачання Києву системи Patriot.
Зеленський обговорив із Дудою безпекову угоду
"Провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", – повідомив президент Володимир Зеленський.
24-25 червня у Києві відбудеться III міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи
У рамках форуму українські та міжнародні експерти, а також державні діячі зберуться, щоби:
- оцінити поточну ситуацію, у якій перебуває Україна станом на літо 2024 року
- напрацювати рішення для подальшого зниження російського військово-морського потенціалу
- визначити підходи до відновлення економіки України за умови збереження загрози з боку Росії та її сателітів
Подія відбудеться як складова Міжнародної Кримської платформи — механізму, що спрямований на деокупацію та реінтеграцію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.
Україна отримає транш від ЄС на 1,6 млрд євро наступного тижня
Україна має отримати 1,9 млрд євро у фонд Ukraine Facility від Європейського Союзу протягом наступного тижня, з 24 червня. Наступні два платежі можуть відбутися восени.
Про це йдеться в заяві віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
"Щодо Фонду для України: Україна має отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня. Наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени", — сказав посадовець.
Домбровскіс також додав, що минулого тижня на Конференції з відновлення України в Берліні взяв участь у підписанні перших гарантійних угод з міжнародними фінансовими організаціями та банками розвитку країн-членів ЄС на суму 1,4 мільярда євро.
Разом з Європейським інвестиційним фондом Єврокомісія запустить пілотний механізм в межах InvestEU, який дозволить експортно-кредитним агентствам підтримувати малі і середні підприємства у торгівлі з Україною.
Південна Корея може почати постачати Україні системи ППО і 155-мм снаряди
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.
За словами співрозмовників агентства, серед потенційних озброєнь, які розглядаються, – 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні.
"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", — сказав південнокорейський чиновник у коментарі Yonhap.
Раніше Південна Корея постачала в Україну лише нелетальні предмети та обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.
Спецназ ГРУ лікується у госпіталі в Севастополі — кримські партизани
Агенти військово-партизанського руху "Атеш" з'ясували, де в окупованому Криму лікуються поранені бійці 127 окремої розвідувальної бригади спеціального призначення Головного управління Генштабу ЗС Російської Федерації, які служать на Чорноморському флоті Росії, а також інші російські військові.
Про це повідомив "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
Йдеться про 1479 військово-морський клінічний госпіталь в Севастополі (Госпітальний узвіз, 1). Партизани виявили там під час розвідки активність надходження поранених військових російської армії.
"За 2 години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади", — йдеться у повідомленні.
Міноборони замовило на Prozorro дронів на 2,5 млрд грн
З початку 2024 року через торги Prozorro Міністерство оборони України закупило дронів на 2,5 млрд грн. Це понад 40% від загальної суми угод на безпілотники у конкурентних закупівлях на платформи.
Про це пише пресслужба Міноборони.
Купували дрони типу DJI Mavic 3E та 3T. У середньому змагалися по 4 учасники. Чутлива інформація про них усіх була прихована.
Як зазначила директорка Агенції оборонних закупівель МОУ Марина Безрукова, на Prozorro провели 94 тендери на невеликі партії “мавіків”. Постачальниками стали 18 компаній. Агенція ж стала найбільшим замовником БпЛА у системі Prozorro.
"В умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з наших ключових пріоритетів", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Він додав, що під час торгів вдалося заощадити 187 мільйонів гривень.
Окупанти штрафуватимуть аграріїв Луганщини за втрату врожаю через негоду — Лисогор
Росіяни оштрафують аграріїв тимчасово окупованої Луганщини, які через погану погоду не зможуть виконати план зі збору врожаю.
Про це 21 червня повідомив у Telegram начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Вже неодноразово повідомлялося про загибель посівів сільгоспкультур на окупованій Луганщині. Це сталося в травні через низьку температуру у повітрі та на поверхні ґрунту", — повідомив Артем Лисогор.
За даними Лисогора, окупанти офіційно доповідають про втрату 7 % майбутнього врожаю на площі 40 тисяч гектарів.
Очільник додав, що місцеві повідомляють про значно більші втрати врожаю, спричинені негодою. Через це окупанти були вимушені оголосити надзвичайну ситуацію в регіоні.
"Водночас, за законодавством, на підприємства, які не зможуть виконати цьогоріч показники валового збору, очікують штрафні санкції", — повідомив Артем Лисогор.
Уряд Фіцо звинувачує попередній уряд Словаччини у держзраді через військову допомогу Україні
Міністерство оборони Словаччини ініціювало порушення кримінальної справи проти колишнього прем'єр-міністра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передачу Україні винищувачів МіГ-29 і частин ЗРК "Куб" у березні 2023 року.
Про це повідомляє видання dennikn.sk.
Державний секретар Ігор Мелічер повідомив, що назвав дії кабінету Гегера неконституційними і такими, що суперечать договірним положенням щодо військової техніки. "Після цього рішення небо залишилося незахищеним, а громадяни під загрозою", — заявив він.
За його словами, справа стосується підозри у вчиненні диверсії, перевищенні службових повноважень посадової особи та зловживанні службовими обов'язками при розпорядженні чужим майном.
Меліхер заявив, що немає офіційного правового аналізу, який би дозволяв Кабінету міністрів передавати військову техніку. За його словами, представлені ексміністром оборони матеріали не відповідали ознакам офіційного документа, належним чином зареєстрованого в міністерстві.
"Я особисто вважаю, що Ярослав Надь — зрадник, і це не повинно зійти йому з рук", — заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер, пише Bloomberg.
Агентство зазначає, що Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Хегером, союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті і перебувала в режимі тимчасового уряду ще до ухвалення рішення про відправлення військових літаків в Україну.
Надь захищав рішення про постачання МіГів Україні як "юридично обґрунтоване", оскільки воно було засноване на юридичному аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники стверджують, що кримінальна справа є частиною гібридної війни, що виходить із Росії.
Армія РФ атакувала Одещину балістикою: є влучання в прибережній зоні
У другій половині дня 21 червня російська армія атакувала Одещину балістикою. Ударили по прибережній зоні.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.
Люди не травмувались, додав керівник ОВА.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 16:42. Водночас міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму, а Повітряні сили — про балістику з південного сходу. Відбій тривоги дали о 17:12.
Внаслідок російського обстрілу у Херсоні загинув чоловік
Внаслідок обстрілу Херсона військами РФ загинув місцевий житель.
Про це в Telegram 21 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У дописі йдеться, що чоловік потрапив під обстріл 20 червня. Йому було 33 роки.
Керівник МВА Роман Мрочко у Telegram додав, що тіло невідомого чоловіка доставили до обласного бюро судово-медичної експертизи вчора. Сьогодні його особу змогли встановити.
У Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, серед яких є українець
У Франкфурті (Німеччина) заарештували трьох чоловіків, які нібито збирали інформацію для "іноземної спецслужби".
Про це йдеться у заяві заяву німецької Федеральної прокуратури.
Зазначається, що чоловіків було заарештовано ще у середу, 19 червня і вони є громадянами України ( Роберт А.), Росії ( Арман С. ) та Вірменії (Вардгес І.).
Наразі підозрювані перебувають під вартою в управлінні кримінальної поліції міста Гессен. Вони "подорожували Німеччиною за завданням іноземної спецслужби" з метою збору інформації про особу, яка походить з України та перебуває у ФРН.
Водночас у Федеральній прокуратурі не надали повідомили для якої іноземної спецслужби мала бути зібрана інформація цими чоловіками.
Торецьк став новим напрямком наступу, так РФ намагається захопити на Часів Яр — ОСУВ "Хортиця"
Сили російської армії атакують Торецьк, аби розвинути наступ на Часів Яр. Наразі війська окупантів з боку Горлівки сунуть на селище Нью-Йорк та Шуми.
Про це Суспільне Донбас телефоном розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеликими групами до п’яти осіб намагаються прориватися в мікрорайони Новий, Канал. Уже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького, на Часів Яр. Загарбники пруть із боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк", — сказав телефоном в коментарі Суспільне Донбас речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
У Кривому Розі пролунав звук вибуху. Армія РФ атакувала інфраструктуру міста
21 червня військові РФ вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюють.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Звук вибуху у місті пролунав о 15:45, повідомили кореспонденти Суспільного.
О 15:44 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Кривий Ріг.
Нова серія вибухів пролунала у Харкові, ймовірно, влучання були за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Студенти, курсанти та поліцейські будуть проходить базовий військовий вишкіл — Кабмін
Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базовий військовий вишкіл. Уряд затвердив відповідний порядок.
Про це у Telegram повідомивпостійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
Відповідно до статті 10-1 закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу", уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки українців, які здобувають вищу освіту та поліцейських.
Уряд встановив, що базовий військовий вишкіл будуть проходити чоловіки (жінки — добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою.
Також передбачено, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:
- курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
- курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
- поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
Установлено, що організація та супроводження базової підготовки студентів та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою) та Генеральний штаб ЗСУ.
В напрямку Покровська армія РФ зосередила 8 ударних бригад — Волошин
В напрямку Покровська російські військові стягнули до 8 штурмових ударних бригад та підтримують постійні штурми українських позицій. За минулу добу відбулось більше 50 боєзіткнень.
Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Ворог задіяв до 8 ударних бригад, які протистоять нашим силам оборони. Вони намагаються, штурмувати як позиції наших захисників, так і здійснювати обстріли. Там уже не один місяць, найзапекліший і найгарячіший", — повідомив Назар Волошин.
За даними речника, за минулу добу на Покровському напрямку відбито 53 російські штурми. За першу половину 21 червня відбулось 21 боєзіткнення.
Волошин додав, що російські військові втратили понад 300 людей вбитими та пораненими, гармати автомобілі, станцію БПЛА та бронемашини.
Київ — відбій повітряної тривоги.
У Київ приїхав заступник держсекретаря США
До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Джон Басс, повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк Під час візиту Басс зустрінеться з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.
Японія запровадила санкції проти понад 50 компаній з Росії та Китаю
Уряд Японії сьогодні, 21 червня, запровадив економічні санкції проти понад 50 компаній і осіб, які допомагають Росії обходити обмеження. Зокрема йдеться про російські та китайські фірми, які закуповують для РФ електроніку.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті японського Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що, зокрема, активи 10 фізичних та 27 юридичних осіб з РФ будуть заморожені. Також для низки компаній та фізосіб обмежать можливості операцій з капіталом і платежі.
"Заморожування активів, якщо такі знайдуться в Японії, і заборона на угоди з японськими фірмами та громадянами відтепер стосується, зокрема, Челябінського тракторного заводу, Пермського порохового заводу, Арзамаського приладобудівного заводу, двох підприємств зі складу концерну "Алмаз-Антей" та інших військово-промислових підприємств", — йдеться у повідомленні.
З-поміж фізичних осіб під японські санкції потрапили, зокрема, кілька членів Центральної виборчої комісії та керівники деяких військово-промислових компаній.
У китайську частину списків санкцій потрапили сім компаній, через які, за даними японського уряду Росія закуповує електроніку.
Крім цього заборонено для 10 компаній буде заборонено експорт товарів до окремих суб’єктів Російської Федерації та інших країн.
Також санкції запроваджено проти фірм з Індії, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ – по одній із кожної країни.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
У Люксембурзі пройде конференція щодо перемовин про вступ до ЄС України та Молдови
25 червня у Люксембурзі відбудеться конференція щодо початку переговорів про вступ до ЄС України та Молдови. Першою обговорюватимуть Україну, повідомляється на офіційній сторінці головування Бельгії в Раді ЄС у мережі X.
Армія РФ завдала авіаційного удару по Воздвижівці на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранені — Федоров
Сьогодні, 21 червня, російська армія завдала авіаційного удару по селу Воздвижівка Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дві зазнали поранень та нині перебувають в лікарні. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров.
"Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди. Загинув 32-річний чоловік. Поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Вони доправлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.
У Мінфіні закликали FATF внести Росію до "чорного" списку
Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести Росію до "чорного" списку. Пленарне засідання FATF відбудеться 23 червня.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.
Там наголосили, що поки російське військо продовжує зазнавати невдач на полі бою, сама РФ "стає все більш агресивною", зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв'язки з КНДР.
"Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту, всупереч санкціям ООН та принципам FATF — продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України", — йдеться у повідомленні.
Росія також посилила співпрацю з Іраном — державою, яка перебуває під світовими санкціями та вже внесена до "чорного" списку FATF.
"Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку "ВТБ". РФ також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну", — наголосили у Мінфіні.
Також Росія продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об'єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля минулого року.
Глава відомства Сергій Марченко заявив, що "грубі порушення з боку РФ вже давно очевидні для всіх".
"Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. І FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення РФ до "чорного" списку", — сказав він.
В Луцькому районі на працівників ТЦК напали з газовим балончиком
Зранку 21 червня в селі Липини двоє чоловіків напали на працівників Луцького Терцентру комплектування і соцпідтримки і застосували газовий балончик.
Як розповіла Суспільному речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, військовослужбовці не травмувалися, медична допомога їм не знадобилася.
Зі слів речниці, працівники Луцького Терцентру комплектування, на яких було здійснено напад, раніше приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.
Про напад на військових повідомили правоохоронців. "Особи, які так героїчно кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання", — додали в Оперативному командуванні "Захід".
Генштаб повідомив про ураження низки об’єктів нафтопереробної галузі та інших цілей у РФ
Сили оборони України 20 та 21 червня успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі РФ. Зокрема, йдеться про склад пально-мастильних матеріалів РФ у Тамбовській області, а також нафтобазу “Енемська”, що в Республіці Адигея, та Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ отримають від іспанського бізнесу дві броньовані "швидкі"
Сили оборони України отримають від іспанських компаній OHLA та WhiteBIT два броньованих автомобілі швидкої допомоги для евакуації поранених.
Про це повідомили у посольстві України в Іспанії.
Ці дві автівки автомобілі стали сьомими та восьмими броньованими "швидкими", які диппредставництву вдалося відправити в Україну завдяки підтримці іспанського бізнесу.
"Гуманітарна ініціатива посольства зі збору коштів для закупівлі броньованих карет швидкої допомоги дозволить ефективніше здійснювати евакуацію поранених та рятувати життя наших воїнів", – додали у відомтсві.
Армія РФ обстріляла Селидове: дві людини загинули, троє поранені
Зранку 21 червня російські військові обстріляли місто Селидове на Донеччині. Двоє жителів міста загинули, ще троє поранені.
Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.
По місту росіяни вдарили близько 9:25, ймовірно, авіабомбою "УМПБ Д-30 СН". Загинули двоє людей, троє поранені.
Також пошкодили багатоповерхові та приватні будинки.
У Харкові, ймовірно, за межами міста, знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, передають наші кореспонденти.
На Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили ПТРК та польовий склад боєприпасів армії РФ
На Запорізькому напрямку військовослужбовці Окремого загону "Крила ОМЕГИ" Центру спеціального призначення (ЦСП) "Омега" Нацгвардії України знищили протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) та польовий склад боєприпасів армії РФ.
Про це сьогодні, 21 червня, повідомили в ЦСП "Омега" Нацгвардії України.
"Знищення пілотами БпЛА ударного типу Окремого загону "Крила ОМЕГИ" ПТРК та польового складу боєприпасів на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.
Росіяни з міномета та FPV-дрона атакували два села в прикордонні Чернігівщини
Армія РФ впродовж доби 20 червня атакувала дві прикордонні громади: Семенівську та Сновську. Вогонь вели з міномета та FPV-дрона. Загалом прикордонники зафіксували два вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Семенівська громада
- Один вибух (прихід, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.
Сновська громада
- Один вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) в напрямку села Хрінівка.
11 обстрілів з мінометів, артилерії та дронами – війська РФ відкривали вогонь по шести громадах Сумщини
Вночі та зранку 21 червня російській війська здійснили 11 обстрілів території Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Під вогнем опинилися Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
З мінометів російській війська обстріляли Хотінську громаду (7 вибухів) та Великописарівську (4 вибухи).
По Зноб-Новгородській громаді війська РФ били зі ствольної артилерії (4 вибухи).
П'ять мін скинули російські армійці на територію Краснопільської громади.
В Білопільській громаді зафіксована атаку FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (10 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи) та артилерійський обстріл (4 вибухи).
МВС отримало 355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї від початку роботи Єдиного реєстру зброї
355 тисяч заяв щодо реєстрації зброї отримало Міністерство внутрішніх справ за майже рік функціонування Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ).
Про це директор департаменту інформатизації МВС Сергій Сумський розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Сумський відзначив, що Єдиний реєстр зброї працює вже близько року. За його словами, це позитивно вплинуло на реєстрацію й обіг зброї в Україні та посилило контроль над цими процесами.
“Станом на зараз за цей майже рік подано 355 тисяч заяв, які зареєстровані у реєстрі. Уже 337 тисяч цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю”, — сказав Сумський.
Він відзначив, що в Україні зросла кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Якщо минулого року за 5 місяців ці заявки подали 60 тисяч людей, то за 5 місяців 2024 року це вже 144 тисячі. Сумський пояснив, що збільшується й онлайн-подача документів, і офлайн, тобто безпосередньо в органи Нацполіції.
“Кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованої зброї й власників такої зброї підвищується і ці процеси стають більш контрольованими”, — сказав він.
За словами представника МВС, дуже великою групою серед категорій громадян, які найчастіше подають ці заяви, є військові чи люди, які мають відношення до військової служби.
Найбільше, за його словами, громадяни реєструють мисливську зброю. Сумський додав, що нагородна зброя — це дуже мізерний відсоток від загальної зареєстрованої зброї.
Директор департаменту інформатизації МВС також розповів, що дозволів, які видавалися у паперовій формі до впровадження реєстру, спочатку не було видно у реєстрі. І люди, реєструючись у реєстрі, не бачили свою зброю. Наразі вже обробили дві третини паперових справ власників зброї, вони внесені у реєстр і тепер власники такої зброї також можуть скористатися послугами реєстру і сервісом онлайн.
Єдиний реєстр зброї повноцінно запрацював в Україні з 23 червня 2023 року.
У Чорному морі один ракетоносій, в Азовському їх три
Станом на 06:00 у Чорному морі один ракетоносій, загальний залп до чотирьох "Калібрів", в Азовському морі — вісім, три з яких є ракетоносіями, загальний залп до 24 "Калібрів", повідомили у ВМС ЗСУ.
Російські війська вранці обстріляли Кругляківку на Харківщині
Обстріл стався близько 06:30, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок", — сказано у повідомленні.
Військові РФ за добу атакували 15 населених пунктів Херсонщини
Російські військові упродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 21 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та Херсон.
Військові РФ атакували житлові квартали населених пунктів області, поцілили в адмінбудівлю, також пошкоджені п'ять приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
П'ять людей загинули, 11 поранені через російські обстріли Донеччини минулої доби
Через російські удари попередньої доби, 20 червня, загинули п'ять жителів Донецької області, ще 11 людей — поранені.
Про це повідомив у Telegram начальник ОВА Вадим Філашкін.
Троє людей загинули, ще четверо поранені через російський удар по селищі Розкішне вдень 20 червня. Серед поранених — підліток 2009 року народження.
36-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу міста Миколаївка, троє жителів поранені.
Через удар по Костянтинівці одна людина загинула, жителька міста отримала поранення.
По одній людині отримали поранення через обстріли Максимільянівки, Північного та села Миколаївка.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 2008 жителів Донецької області, 5058 людей поранені, без урахування жертв в Маріуполі та Волновасі, які порахувати поки неможливо, повідомили в ОВА.
РФ не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю — ISW
Керівник Росії Володимир Путін під час свого нещодавнього візиту до Північної Кореї та В’єтнаму 18 і 19 червня розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботування зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети та стратегії поразки РФ в незаконній війні Росії в Україні. При цьому Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що у середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Так, понад 80 західних і міжнародних офіційних осіб нещодавно висловили принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи міцного миру в Україні в комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру під керівництвом України 16 червня.
13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні країни-партнери підтвердили свою довгострокову підтримку України в рамках Групи Семи (G7) і Рамштайн. Президент США Джо Байден під час обговорення угоди про безпеку заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб Україна “мала перемогу, а Росія не перемогла”.
“Стратегія перемоги Путіна у війні спирається на здатність Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, щоб вони припинили підтримку України та відмовилися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету та недоторканності територіальної цілісності. Стратегічна чіткість і прагнення союзників дати можливість Україні рішуче перемогти Росію на полі бою в Україні значною мірою підриває центр тяжіння Путіна – і його здатність формувати волю та рішення союзників, які приймають рішення”, — йдеться в аналітичному звіті.
Як відзначили також аналітики, Путін прямо погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні перемогти Росію. Це відбувається, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення підтримки України міжнародним співтовариством, йдеться в аналітичному звіті.
В Міноборони РФ заявили про збиття 114 дронів
Зранку у Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 70 БПЛА над територією Криму та над акваторією Чорного моря, 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та один БПЛА над територією Волгоградської області.
Там також додали, що у північно-західній частині Чорного моря сили морської авіації ЧФ РФ нібито знищили шість безекіпажних катерів ВМС України
Армія РФ обстріляла Нікополь і Марганецьку громаду
Армія РФ обстріляла територію Нікопольщини: застосувала важку артилерію та дрони.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, ввечері 20 червня російські солдати атакували Марганецьку громаду та райцентр. Удари по Нікополю поновили під ранок.
Загиблих і поранених немає.
Окупанти заявили про збиття БпЛА над територією Криму
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття чотирьох БпЛА над територією окупованого Криму 21 червня.
Про це він повідомив у Telegram.
"За оперативною інформацією рятувальників — пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав", — наголосив Развожаєв.
Українська сторона офіційно не коментувала вибухи в окупованому Криму.
На війні в Україні Росія втратила майже 532 тисячі військових — Генштаб
Станом на ранок 21 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 531 980 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.
Минулої доби армія РФ завдала 324 удари по десяти населених пунктах Запорізької області
Минулої доби, 20 червня, російські військовослужбовці завдали 324 удари по території десяти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів армією РФ загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 21 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 324 удари по території десяти міст та сіл Запорізької області:
- авіаційних по території Новоандріївки, Гуляйполя, Малинівки;
- шість разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Роботине та Гуляйполе;
- 84 БпЛА атаки здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки.
- 231 раз з артилерії обстріляла територію Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.
"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ знищили усі ракети, які атакували Україну вночі
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в ніч проти 21 червня РФ атакувала Україну чотирма ракетами Х-59/Х-69 — їх усі вдалося збити.
МВС: Україна працює з ЄС над поверненням чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Україна веде переговори з представниками країн Євросоюзу щодо можливості повернення чоловіків громадян України, які незаконно перетнули кордон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу і ці переговори продовжуватимуться й надалі", — сказав міністр.
Клименко розповідає, що поки представники країн ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори продовжуються.
Він також розповів, що щодня на кордоні десятки чоловіків намагаються незаконно покинути країну, задля уникнення мобілізації.
"Ми говоримо, звичайно, про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30", — повідомив Клименко.
Мінфін: Україна потребує 9,5 млрд доларів для фінансування першочергових потреб відновлення
Україна цьогоріч потребує ще 9,5 мільярдів доларів для фінансування першочергових потреб відновлення. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Ці майже 10 мільярдів хочуть спрямувати на оборонну промисловість, енергетику, природні ресурси, цифрові технології, ІТ-сектор, а також відновлення пошкодженого житла та сільське господарство.
У звіті, розробленому урядом та міжнародними партнерами, йдеться про те, що Україні знадобиться 15,3 мільярда доларів на потреби відновлення у 2024 році, частину з яких уже профінансовано з державного бюджету та донорами, що зменшило цифру до 9,5 мільярда доларів.
В Росії дрони атакували Ільський НПЗ
Оперштаб Краснодарського краю РФ заявив у своєму зведенні, що всього в результаті масованого нальоту дронів постраждали шестеро людей: четверо поранені на південній околиці Краснодара, де, як стверджує оперштаб, уламками безпілотників пошкодили будівлі автовокзалу "Південний" і котельній, ще двоє — на Ільському НПЗ.
Ільський НПЗ розташований в 17 км від Афіпського НПЗ, про атаку дронів на який повідомлялося попередньої ночі.
Вибуз у Кропивницькому
У Кропивницькому пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Українські дрони атакували три райони Краснодарського краю РФ
Єйський, Темрюкський і Сіверський райони Краснодарського краю Росії опинилися під атакою нібито українських дронів. Про це йдеться у повідомленні Оперативного штабу регіону
Оперштаб стверджує, що відбили всі атаки. Уламки збитих безпілотників у Темрюкському районі впали на гостьовий будинок у селищі Волна. Загиблих та постраждалих немає. Жителів готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає, йдеться у повідомленні оперативного штабу.
Вибухи пролунали також в Єйському районі. Відомо, що в Єйську є військовий аеродром. Місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі аеродрому.
Кулеба розповів, де може відбутися наступний Саміт миру
Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону "Єдині новини".
"Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", — сказав Кулеба.
За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію. Він сказав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
США дозволили Україні ураження будь-яких сил РФ, що атакують на прикордонні не тільки біля Харкова
США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну — не лише ті, що знаходяться в регіоні поблизу Харкова. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван PBS News.
Посадовець заявив, що угода з Україною про стрільбу з американської зброї по Росії поширюється на "всюди, де російські сили перетинають українсько-російський кордон, щоб спробувати захопити додаткову українську територію". Проте це має бути лише біля прикордоння, оскільки політика США щодо заборони ударів американською далекобійною зброєю вглиб Росії лишилася незмінною.
"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", — сказав Салліван.
Раніше у Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу Харківської області. Останніми днями Росія заявляла, що незабаром може перейти на Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону.