Заочно судитимуть: командир "Вагнера" з Донеччини створив агентурну мережу

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У 2023 році чоловік добровільно вступив до лав підконтрольної кремлю ПВК "Вагнер". У якості командира мінометного взводу він брав участь в боях проти Збройних Сил України поблизу Мар’їнки", йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що чоловік створив на Донеччині агентурну мережу. Він налагодив зв’язок зі знайомою жителькою РФ, яка залучила до збору даних трьох жінок з Покровського району. Вони надсилали інформацію про розташування українських підрозділів в регіоні та напрямки пересування техніки.

За даними слідства, жителька РФ переправляла дані обвинувачену. "Вагнерівець" керував обстрілами та вогневою підтримкою під час штурмів окупантів та використовував зібрані дані для планування операцій.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку у розшуку загрожує довічне позбавлення волі.